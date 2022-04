Schreck für Plankstadts Feuerwehr: Kameraden verunglückt

Plankstadt/Mauer. Ein Feuerwehrauto der Gemeinde Plankstadt ist am Samstag bei einer sogenannten Bewegungsfahrt in Wiesloch verunglückt. Das Auto überschlug sich in einer Kurve (wir berichteten).

Fünf Feuerwehrkameraden wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es handelt sich um leichte bis mittelschwere Verletzungen, so die Gemeinde Plankstadt auf Telegram.

Die Feuerwehr selbst berichtet auf ihrer Facebookseite, dass bereits zwei der Wehrangehörigen wieder das Krankenhaus verlassen konnten und sich keiner der Verletzten in Lebensgefahr befand. Alle seien auf dem Weg der Genesung.

Aus einem Bericht der Polizei ging nicht hervor, dass es sich bei den Unfallopfern um Mitglieder der Feuerwehr Plankstadt handelte.

Dort wurde geschrieben, dass bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der L 547 zwischen Mauer und Wiesloch-Schatthausen fünf Feuerwehrmänner im Alter zwischen 28 und 61 Jahren verletzt wurden, zwei davon schwer. Das Feuerwehrfahrzeug, ein Mannschaftslöschfahrzeug einer Freiwilligen Feuerwehr aus dem Rhein-Neckar-Kreis, mit den fünf Feuerwehrmännern besetzt, war auf einer sogenannten Bewegungsfahrt unterwegs und befand sich kurz nach 10.30 Uhr auf der L 547 zwischen Mauer und Schatthausen. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang von Schatthausen kam das Fahrzeug vor einer langgezogenen Rechtskurve, aus bislang unbekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den aufgeweichten Grünstreifen. Beim Gegenlenken schleuderte das mehrere Tonnen schwere Fahrzeug quer über die Fahrbahn, überschlug sich links neben der Straße und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen, heißt es im Polizeibericht.

Alle verletzten Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Vier von ihnen wurden mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht. Der Fünfte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Unfallermittler der Autobahnpolizei Walldorf haben die ersten Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Wiesloch war mit insgesamt 40 Kräften auch aus den Abteilungen Baiertal und Schatthausen zur Bergung der Verletzten und des Fahrzeuges sowie zur Absperrung der Unfallstelle im Einsatz. Darüber hinaus waren acht Feuerwehr-Seelsorger der Feuerwehren Wiesloch, Mühlhausen und Plankstadt zur Betreuung der Angehörigen im Einsatz. Die L 547 war während der Bergung in beide Richtungen gesperrt.