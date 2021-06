Schüler zurück im Präsenzunterricht

Plankstadt/Region. Die Corona-Lage in der Region entspannt sich weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt am Sonntag auf 18,6 und liegt somit weiterhin unter dem Wert 35. Ab diesem Montag, 7. Juni, treten deshalb nach der neuen Landesverordnung erneut Lockerungen in Kraft. Unter anderem entfällt nun die Testpflicht, etwa bei einem Besuch im Biergarten oder Freibad. Außerdem dürfen Kulturveranstaltungen, beispielsweise Konzerte oder Theateraufführung, mit bis zu 750 Personen im Freien angeboten werden.

Auch im Kreis Karlsruhe liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit fünf Tagen unter 35. Damit gelten dort ab diesem Montag die dritte Öffnungsstufe und zusätzlich – wie im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg – weitere Lockerungen.

Diese Regelungen gelten nun im Rhein-Neckar-Kreis Ab Montag, 7. Juni, gilt eine neue Stufe für Stadt- oder Landkreise, wenn die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 35 liegt. Im Rhein-Neckar-Kreis ist das der Fall. Die Testpflicht aus den Öffnungsstufen 1, 2 und 3 für den Außenbereich entfallen. Ein Besuch im Biergarten oder Freibad ist somit ohne negativen Schnelltest möglich. Feiern in gastgewerblichen Einrichtungen – außen und innen – sind mit bis zu 50 Personen erlaubt, die einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Auch der Betrieb von Messe-, Ausstellungs- und Kongresszentren ist mit einer Flächenbegrenzung von sieben Quadratmetern pro Besucher gestattet. Gute Nachrichten gibt es auch für Kulturfans: Theater- und Operaufführungen sowie Konzerte im Freien sind nun mit bis zu 750 Besuchern gestattet. Dasselbe gilt für Vortrags- und Informationsveranstaltungen sowie Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge dienen. Bei Wettkampfveranstaltungen des Amateur-, Profi- und Spitzensports im Freien sind außerdem wieder bis zu 750 Besucher erlaubt. Weiter dürfen sich außerdem zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 13 Jahre zählen dabei nicht mit. caz

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind Stand Sonntag, 6. Juni, noch 64 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Hockenheim hat mit 24 Infizierten weiterhin den Höchstwert. In Oftersheim sind elf und in Schwetzingen zehn Personen infiziert. Dahinter kommen Neulußheim mit sechs und Brühl mit fünf Fällen. In Plankstadt und Eppelheim sind derzeit nur jeweils drei aktive Fälle gemeldet, in Ketsch und Altlußheim sogar nur jeweils einer. In Reilingen ist niemand infiziert.

Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis 22 278 Fälle. Neun Menschen haben sich seit Samstag neu infiziert – das sind sechs Fälle weniger als noch am Tag zuvor. Somit sind im Kreis aktuell 216 aktive Fälle bekannt. 21 640 Personen sind wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 422 Infizierte im Kreis verstorben.

Unterricht geht los

An diesem Montag, 7. Juni, geht nach den Pfingstferien auch der Unterricht wieder los. Weiterhin gilt, dass bei einer Inzidenz unter 50 im Stadt- oder Landkreis an allen Schulen, Grundschulförderklassen und Schulkindergärten Präsenzunterricht ohne förmliches Abstandsgebot zu und zwischen den Schülern stattfindet. Das schreibt das Kultusministerium in einer Pressemitteilung. Im Rhein-Neckar-Kreis bekommen die Schüler so ein Stück Normalität zurück, sehen ihre Klassenkameraden nach Wochen des Online- und Wechselunterrichtes nun in der Schule wieder.

Liegt der Inzidenzwert über 50, aber unter 100, so finde nur an den Grundschulen, Schulkindergärten, Grundschulförderklassen, den Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie an den SBBZ mit den Förderschwerpunkten geistige und körperlich-motorische Entwicklung Präsenzunterricht statt. An den beruflichen und weiterführenden Schulen geht es dann zunächst zurück in den Wechselunterricht. Ab dem 21. Juni findet der Unterricht dann aber auch für die Schüler der weiterführenden und beruflichen Schulen bei einer Inzidenz unter 100 in Präsenz statt.

An normalen Alltag heranführen

„Diese Regelungen für die Schulen hatten wir bereits Mitte Mai kommuniziert, damit haben wir den Schulen bewusst eine lange Vorlaufzeit eingeräumt“, sagt Kultusministerin Theresa Schopper. Ab diesem Montag wolle man die Schüler behutsam an den Schulalltag heranführen, den sie eigentlich gewohnt sind, aber lange missen mussten. Geringfügige Anpassungen gebe es für die Schulen im Bereich Sport. Hier werde die Inzidenzgrenze 35 eingeführt, die auch in der Corona-Verordnung des Landes gelte. Bei einer Inzidenz unter 35 – wie derzeit im Kreis – ist praktischer Sportunterricht jeglicher Art sowohl im Freien als auch in der Sporthalle möglich. Auch Schwimmunterricht ist erlaubt.

Unverändert gelte weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske an den Schulen sowie die indirekte Testpflicht, die an den Schulen ebenfalls inzidenzunabhängig gelte. Da die Kinder und Jugendlichen an den Schulen regelmäßig mittels Schnelltest getestet werden, sollen die Schulen zudem auch auf Verlangen negative Ergebnisse bescheinigen. Die Bescheinigung der Schulen gilt für 60 Stunden. caz

