Plankstadt. Nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie ist Uwe Emmerich einen wiederholten Wechsel von Unterrichtsformaten schon gewohnt. „Dennoch ist das immer wieder eine Herausforderung, die auch jetzt nach den Osterferien wieder mit Bedachtsamkeit und Verantwortungsbewusstsein gemeistert werden will“, sagt der Rektor der Friedrichschule. „Kurz nach Ferienbeginn hat das Ministerium bekannt gegeben, dass diese Woche kein Präsenzunterricht stattfindet. Deshalb haben meine Kolleginnen und ich Wochenpläne erstellt und an Materialpaketen gearbeitet, die am Montagmorgen ausgegeben werden. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten dann täglich an ihren Aufgaben zu Hause, erhalten aber zusätzlich auch digitalen Unterricht“, fasst Uwe Emmerich das Konzept zusammen.

Gleichzeitig müssen die beiden Plankstadter Schulen für Kinder, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, auch eine Notbetreuung anbieten. Zuletzt nahmen daran an der Friedrichschule rund 30 der 176 Schüler teil. Um eine Durchmischung zu verhindern, wurden drei Gruppen gebildet, was die Einbindung gleich mehrerer Lehrkräfte bedeutete. Zeitgleich gibt es den Online-Unterricht, an dem auch die Kinder in der Notbetreuung digital teilnehmen. „Das funktioniert bei uns weitgehend gut, weil sich die drei Gruppen zu jeweils unterschiedlichen Zeiten zum Unterricht anmelden. Die Kinder können dann mit ihren eigenen oder den vom Schulträger gestellten Tablets mitmachen“, sagt Rektor Uwe Emmerich.

Technisch seien die Friedrichschule in der gleichnamigen Straße – wie auch die Humboldtschule im Antoniusweg – also recht gut gerüstet. Für Uwe Emmerich und das Kollegium ist der Aufwand dennoch enorm -insbesondere, wenn zum Fernlernen und der Notbetreuung noch der Wechselunterricht hinzukommt, wie es in der Woche ab dem 19.April angedacht ist.

„Aktuell gilt es jetzt aber erst einmal, die Vorgaben zur Testpflicht umzusetzen“, schildert der Schulleiter. „Hierzu hat das Ministerium umfangreiche, detaillierte Handlungsanweisungen und formale Anlagen herausgegeben, die gründlich studiert und natürlich den Eltern gegenüber auch kommuniziert werden müssen.“

Bei all der zusätzlichen Arbeit ist Uwe Emmerich dankbar für die gute Zusammenarbeit mit der Humboldtschule und der Gemeinde. Alle Beteiligten würden sich untereinander austauschen und eng abstimmen. Entsprechend seien in den vergangenen Wochen die von der Gemeinde organisierten Testmöglichkeiten für das Personal beider Schulen gut angenommen worden.

Wenn es bei den bisherigen Plänen bleibt, sollen die Schüler ab dem nächsten Montag wieder in das Schulhaus zurückkehren, sofern es die Inzidenzlage zulässt. Dann soll es Wechselunterricht geben, der an der Friedrichschule als wöchentlicher Wechsel geplant ist: Zunächst kommen die Klassenstufen 2 und 4, in der darauffolgenden Woche dann die Stufen 1 und 3. „Und dazu kommt dann wieder die Notbetreuung, so dass wir personell erneut sehr gefordert sein werden“, sagt Uwe Emmerich. „Was sich natürlich noch verschärft, wenn eine Lehrerin zum Beispiel wegen Krankheit ausfällt. Da ist die Sicherstellung der Versorgung noch einmal eine Aufgabe für sich.“

Landesweit vorgeschrieben werden dann ab dem 19. April auch Corona-Tests sein, die die Plankstadter Schüler per Selbsttest zu Hause unter Aufsicht ihrer Eltern durchführen sollen. Noch sind für die Friedrichschule erst 349 solcher Testkits - wie es sie inzwischen auch für jedermann bei Discountern und Drogerien zu kaufen gibt – auf dem Weg: Bei allein 176 Schülern und zwei verpflichtenden Tests pro Woche noch deutlich zu wenig. Die Schulleitungen hoffen entsprechend auf eine rechtzeitige Lieferung weiterer Packungen.

Weiterhin gilt für sämtliche Grundschüler nach den Osterferien - wie schon in den Wochen zuvor - eine umfangreiche Maskenpflicht. „Das ist natürlich nicht angenehm“, weiß Rektor Uwe Emmerich zu berichten. „Aber Klagen von Kindern gibt es kaum. Natürlich muss man jetzt mal etwas lauter sprechen und sich noch gezielter auf das Hören konzentrieren. Auch die Mimik ist nicht zu erkennen. Aber die Masken dienen eben dem Schutz und sind grundsätzlich natürlich sinnvoll.“

Um die Situation etwas zu erleichtern, gibt es an der Friedrichschule zwischendurch immer wieder Maskenpausen, bei denen die Kinder im Hof und mit reichlich Abstand durchatmen können. Auch in den Essens- und Trinkpausen dürfen die Masken unter Einhaltung der Abstände abgenommen werden.

In Präsenzzeiten für alle Klassen, wie zuletzt vor Ostern, sind in zwei größeren Pausenblöcken jeweils nur vier Klassen auf verschiedene Bereiche im Hof verteilt, so dass die Kontakte minimiert bleiben. In diesen Zeiten haben die anderen vier Klassen jeweils Pause im Klassenzimmer, beaufsichtigt von der Lehrerin, die vorher dort unterrichtet hat. „Das ist für das Kollegium natürlich zusätzlich anstrengend, die Pausenblöcke so zu begleiten“, sagt Rektor Uwe Emmerich. „Aber auch wenn das Lehrerzimmer dadurch oft verwaist ist, am Ende zahlen sich all diese Bemühungen hoffentlich aus. Dank unseres Hygiene-Konzepts und natürlich auch durch Glück hatten wir bislang noch keinen Quarantänefall.“