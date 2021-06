Plankstadt. Nach einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle war die Schwetzinger Straße in Plankstadt für die Rettungsarbeiten kurzzeitig gesperrt. Laut unserem Reporter vor Ort ist ein Arbeiter in die Baugrube gefallen. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Derzeit werden im Waldpfad im Bereich zwischen den Kreuzungen zum Brühler Weg und zur Schwetzinger Straße Arbeiten am Wasserleitungssystem durchgeführt.

