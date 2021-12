Selbstgemachtes auf dem "Wochenmarkt plus" kaufen

Plankstadt. Die Jugendlichen aus dem Jugendzentrum Am Ochsenhorn bringen zum „Wochenmarkt plus“ am Donnerstag, 2. Dezember, von 14 bis 18 Uhr selbst gemachte Etageren mit, die sicher jede Festtafel bereichern. Zudem packen die jungen Leute „Wundertüten“ für die Kinder, in denen einige vorweihnachtliche Überraschungen lauern. Das schreibt das Juz in einer Pressemitteilung.

Die Humboldtschule bringt ganz viele Leckereien mit in die Hütte auf den Festplatz: niedliche Elche und Schlüsselanhänger aus Holz, Marmeladen, Liköre und Plätzchen aus den heimischen Küchen der Eltern sowie gebrannte Mandeln – die sind einfach ein Muss vor Weihnachten.

Kerzen aus Holz

Dekorativ sind die Kerzen aus Holz allemal, ausgestaltete Lesezeichen und Weihnachtskarten machen das Angebot komplett. Alle Jahre wieder – und immer wieder sehr lecker – haben die Hausfrauen gebacken. In Portionstüten verpackt werden alle nur erdenklichen Sorten angeboten.