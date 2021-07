Es ist eine Weile her, dass die Gemeinde den großen Bahnhof auffuhr. Größere Veranstaltungen, so Bürgermeister Nils Drescher, seien in den vergangenen Monaten einfach nicht angezeigt gewesen. „Den Grund kennen wir alle.“ Doch diese Veranstaltung lag dem Bürgermeister am Herzen und dementsprechend sollte hier möglich gemacht werden, was geht. Denn sie alle, so Drescher zu Beginn der

...