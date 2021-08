„Sieglinde“ schmeckt ihnen

Plankstadt. Die kleine „Probeernte“ der Kartoffeln der Schaufelder kam auch den Seniorinnen der Wohnanlage in der Luisenstraße zugute. Eine Mitbewohnerin hatte sich bereiterklärt, einen großen Topf Kartoffeln zu kochen und eine kleine Runde traf sich zum gemeinsamen Mittagessen mit Pellkartoffeln mit Quark oder Leberwurst. Dabei konnten sich die Damen überzeugen, dass die Kartoffeln von ausgezeichneter Qualität waren und hervorragend mundeten. Einige Bewohner hatten sich auch ein paar Kartoffeln geholt und verwerteten sie in der eigenen Küche – solange der Vorrat eben reichte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Damen, alle küchenerfahren, stuften die Kartoffeln als „Typ Sieglinde“ ein, von denen folgende Expertise im Internet zu finden war: einfach unübertrefflich im Geschmack, festkochend, gelbfleischig und länglich, von mittlerer Größe – alles Eigenschaften, die nach Meinung der Damen zutrafen. „Sieglinde“ wurde 1935 in Deutschland zugelassen und zählt somit zu einer der ältesten Sorten Deutschlands. Da sie beim Kochen nicht aufplatzt, ist sie bestens für Salat geeignet. Wegen ihres leckeren Geschmacks verwenden viele Köche „Sieglinde“ auch als Pell-, Salz- oder Ofenkartoffel. „Ein Kenner verwendet nur in der Not etwas anderes“, zitieren die Damen einen Interneteintrag.

„Zusammen mit dem selbst zubereiteten Quark oder Pfälzer Leberwurst ein kulinarisches Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird“, fassen die Organisatoren das Essen zusammen. Besonders auch dann, wenn man beim Genuss genau weiß, dass die Kartoffeln auf dem Teller aus heimischer Gemarkung stammen und darüber hinaus auch noch von den Landwirten von Hand geerntet worden waren.