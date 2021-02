Plankstadt/Schwetzingen. „Ich werde Gemeindediakonin“: Dieser Satz war für Sinika Stolpmann keine Impulsentscheidung. Sie hat sich diesen Berufswunsch gut überlegt, auch wenn sie in der Familie diesbezüglich „vorbelastet“ ist. Die 21-Jährige absolviert gerade ein Studium der Religionspädagogik und Gemeindediakonie und ist für ein Praxissemester in der evangelischen Gemeinde Plankstadt zu Gast.

Mit der Arbeit in einer Kirchengemeinde ist sie groß geworden, denn ihr Vater Jens Stolpmann ist in Schwetzingen dort Hausmeister und Kirchendiener. „Als ich älter wurde, habe ich eigentlich beschlossen, dass nach der Konfirmation für mich Schluss ist“, erinnert sich Sinika Stolpmann. Der Grund dafür war die Erwartungshaltung, die ihr Umfeld diesbezüglich an sie hatte und die zu erfüllen sie sich nicht gezwungen sehen wollte. Allerdings: „Ich hatte Spaß in der Konfirmandenarbeit und wurde von einer Freundin dazu überredet, als Teamerin dabeizubleiben.“

Als eigenständige Person gesehen

Ein weiterer Meilenstein war der Eintritt der damaligen Gemeindediakonin Daniela Unmüßig in die evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen. „Sie hat mich als eigenständige Person gesehen und nicht als Anhängsel von meinem Papa“, weiß Sinika Stolpmann zu berichten. Bei der Überlegung nach dem Berufsweg hat Daniela Unmüßig ihr dann die Laufbahn als Gemeindediakonin vorgeschlagen – erst mehr aus Spaß, doch der Gedanke verfestigte sich. Es folgte ein Informationstag an der Hochschule in Freiburg und ein Praktikum bei Unmüßig. „Dabei habe ich 2017 die Luther-Rallye in Schwetzingen verantwortlich geplant und gemerkt, wie viel Spaß das macht“, erzählt Stolpmann.

Nach dem Schulabschluss war sie sich aber immer noch nicht vollends sicher und schloss ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) in ihrer Heimatgemeinde in Schwetzingen an. Dabei hat sie auch in die Seniorenarbeit reingeschnuppert „und ich habe gemerkt, dass das auch etwas ist, was mich interessiert und ich wandelbarer bin als gedacht“. Und so war – endlich – der Entschluss gefallen.

Das Studium absolviert Sinika Stolpmann an der evangelischen Hochschule in Freiburg. Der Studiengang ist sehr familiär, sie hat dort in ihrem Semester 20 Mitstudenten – jeder kennt jeden. Dabei hat die 21-Jährige schon etwas Wichtiges gemerkt: „Im Studium setzt man sich mit seinem Glauben noch einmal ganz anders auseinander und vor allem mehr, als man vorher erwartet. Dabei sollte man andere Sichtweisen annehmen können, ohne dass man den Glauben verliert.“

Gerade bei der Beschäftigung mit der Bibel geht es darum, nicht nur das zu lesen, was dasteht, sondern auch das, was dahintersteht und den historischen Kontext noch mit einzubeziehen. „Bei der sogenannten Exegese fallen einem viele Dinge auf, die man beim einfachen Lesen gar nicht beachtet“, erklärt Sinika Stolpmann. In den ersten Semestern ging es für sie dabei vor allem um die fünf Bücher Mose und das Markus- und Matthäusevangelium. Weitere Fächer sind zum Beispiel Kirchenrecht, Gemeindediakonie als Wissenschaft und Gemeindediakonie als Praxis. Dabei musste wegen Corona das zweite Semester komplett online stattfinden.

Glück hatte sie da mit ihrem Gemeindepraktikum, das auch das Hospitieren bei 30 Schulstunden im Religionsunterricht beinhaltet. Die konnte sie vor dem Lockdown noch vervollständigen. Für Plankstadt als Einsatzort hat sie sich entschieden, da Diakon Jonathan Schumann von ihrer Suche gehört hatte und dann sofort seine Bereitschaft signalisierte. Seit September ist sie also in der evangelischen Gemeinde dabei und hilft, wo sie kann – zum Beispiel hat sie das Krippenspielvideo der Konfirmanden zusammengeschnitten. Eine Aufgabe, für die sie sich das nötige Wissen erst einmal selbst aneignen musste, die sie aber gut gemeistert hat.

Ansonsten hat sie auch alle Gruppen und Kreise kennengelernt, die unter den gegebenen Umständen noch stattfinden konnten. Auch den Gottesdienst im Caritas-Altenzentrum hat sie einmal mit begleitet. Den Februar über wird sie noch in Plankstadt sein, im März geht es für sie dann zurück nach Freiburg in ein Wohnheimzimmer. Im vierten Semester hat sie dann noch einmal ein Praktikum, bei dem sie auch selbst an einer Schule Religion unterrichten soll und worauf sie sich schon sehr freut.

Flexibler im Einsatz

Insgesamt dauert das Studium sieben Semester und endet mit dem Bachelorabschluss. Warum aber Gemeindediakonin und nicht Pfarrerin werden? „Da fehlt mir ein bisschen das Pädagogische, das bei uns im Studium doch sehr ausgeprägt ist“, verrät Sinika Stolpmann. Außerdem seien Diakone später flexibler in der Berufswahl, können in die Seelsorge oder an die Schule gehen und nicht zwingend eine Gemeinde betreuen.

Wenn sie gerade einmal nicht mit dem Studium beschäftigt und kein Lockdown ist, dann trifft sich Sinika Stolpmann übrigens gerne mit Freunden – wobei das manchmal dann doch auch wieder mit dem Studium zu tun hat, etwa wenn sie sich mit diesen dann verschiedene Kirchen und Gottesdienste anschaut. Außerdem liest sie gerne und ist „ein absoluter Familienmensch“.

Für sie ist klar, dass sie mit ihrem Studium genau das Passende für sich gefunden hat, nachdem sie sich die Entscheidung ja auch nicht einfach gemacht hat. „Gemeinde ist Gemeinschaft. Das hat mich stark geprägt und ich will auch anderen vermitteln, dass es da einen Ort gibt, an dem man Halt erfährt, den Alltagsstress vergessen und Sorgen besprechen kann. Dieses Gefühl zurückzugeben, das treibt mich an“, macht Sinika Stolpmann klar.