Plankstadt. Im Heimatbuch von 1970 hören wir von einem ersten Kino in Plankstadt aus der Zeit um 1914, das im Saal des Gasthauses „Zum Goldenen Löwen“ (heutiges katholisches Pfarrheim) untergebracht war. In Zeitungsbänden gibt’s auch Anzeigen, in denen Werbung für die Filme gemacht wurde. Dabei lesen wir so interessante Filmtitel wie „Die rote Isis – aus dem Tagebuch einer Schauspielerin“ mit dem expliziten Hinweis auf Einblicke ins türkische Haremsleben. Oder „Von Indianern überfallen – das gewaltigste Filmschauspiel der Zeiten. Nie wiederkehrend– kommt und seht“. So werden die Menschen in Plankstadt zu den Vorstellungen gelockt.

AdUnit urban-intext1

Bis 1922 fanden die Filmvorführungen des Kinos mit dem Namen „Eden“ im Saal des „Löwen“ in der Schwetzinger Straße 33 statt. 1922 tauschte Löwenwirt Heid dann Gebäudeensemble und Grundstück mit dem katholischen Pfarrer Eugen Augenstein, denn die Pfarrgemeinde hatte auf dem Grundstück Luisenstraße 2 einen Kindergarten neu erbaut und offenbar war es dem Pfarrer lieber, wenn dieser in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche war. Auch am neuen Standort in der Luisenstraße gingen im Saal des neuen Gasthauses die Vorstellungen weiter – allerdings nannte der Wirt das Kino nun „Union“, wie man in den Anzeigen nachlesen kann.

Live mit Musik untermalt

Hier im Bruchhäuser Weg 2 gab es mal ein Kino. © Gemeindearchiv

Nun steckte die Qualität und Machart der Filme damals noch in den Kinderschuhen und an Tonfilme war noch nicht zu denken. Dies änderte sich erst in den späten 1920er Jahren. Um den Unterhaltungswert zu erhöhen und die lauten Projektorgeräusche zu übertönen, wurden die Filme live musikalisch untermalt. In den Wirtshaussälen stand meist ein Klavier, das zu Singstunden und anderen Veranstaltungen vonnöten war und so lag es nahe, die Filme mit Klaviermusik zu gestalten. Die Musik sollte auch dem stummen Mienen- und Gebärdenspiel der Leinwandakteure Leben einhauchen. Dazu mussten die Klavierspieler natürlich gut improvisieren und sich auf die Spielhandlung einstellen können. Und hier erinnert sich Musiker Heinz Ochs noch gut an die Erzählungen seiner Mutter Klara, die schon in jungen Jahren am Klavier zur gefragten Stummfilmbegleiterin im Löwensaal avancierte.

Auch im Obergeschoss des Gasthauses „Krone“ gab es wohl Filmvorführungen mit Klavierbegleitung durch einen Mann, den alle nur „Kino-Maier“ nannten. Dieser verzog dann nach Kaiserslautern. Das Kino in der „Krone“ hieß „Central“.

AdUnit urban-intext2

Die Erinnerung an diese alten Film-Vorführstätten verblasst natürlich, lebende Zeitzeugen gibt es keine mehr. Noch gut im Gedächtnis aber dürfte für die meisten älteren Plankstädter das Kino im Rosengartensaal sein – die „Rosengarten-Lichtspiele“. Wirt Jakob Wahl wollte bereits 1939 seinen Tanzsaal zum Kino umbauen und hatte auch schon eine Baugenehmigung, allerdings verhinderte der beginnende Zweite Weltkrieg die Bauarbeiten.

Am 29. Januar 1946 befürwortete die Gemeinde dann die Eröffnung eines Lichtspieltheaters, da in der Gemeinde mit 6100 Einwohnern seit Längerem kein Kino existierte. Es gab noch mehrere andere Anträge durch potenzielle Betreiber (Cornel Helfrich, Willi Gaa), aber die Filmkontrolle der US-Army in Frankfurt erklärt am 27. Februar 1946, dass mehr als ein Kino in der Gemeinde nicht zulässig sei.

Die Nachmittagsvorstellungen

AdUnit urban-intext3

So mancher Sonntagnachmittag dürfte in Kindheitserinnerungen auftauchen, wenn sich nach dem Mittagessen der Platz im Bruchhäuser Weg vor dem Kino langsam füllte und viele Kinder und Jugendliche auf die Nachmittagsvorstellung um 14.30 Uhr warteten. Kurz vorher öffnete sich das große Hoftor einen Spalt breit und ließ einen ersten Schwung ein. War das Kontingent, das die Kassenbesatzung schaffen konnte, erreicht, ließ der junge kräftige Mann am Tor den Arm herab und versperrte den Zugang. Der Kinosaal war meist bis auf den letzten Platz besetzt, sogar die sogenannten „Rasiersitze“ ganz vorne, so benannt, weil man für den Blick auf die Leinwand den Kopf wie zum Rasieren auf dem Friseurstuhl ganz nach hinten legen musste.

AdUnit urban-intext4

Ohrenbetäubendes freudiges Gejohle setzte ein, wenn das Licht ausging, der Gong ertönte, der Vorhang sich bewegte und die Leinwand freigab. Nach dem meist lehrreichen, aber oft langweiligen Vorfilm und der Wochenschau, die Weltereignisse zeigte, die auch schon Wochen zurücklagen, ging’s dann los. Wieder wurde der Beginn des Hauptfilms mit lauten Jubelgeschrei und Beifall des ganzen Saales bedacht.

Die Guten und die Bösen

Meist hatte man schnell herausgefunden, wer die Guten und wer die Schurken waren. Die Guten hatten sympathische Gesichtszüge, waren adrett gekleidet und ihre Auftritte waren von entsprechend positiver Musik untermalt. Die Schurken gerierten sich als finstere Gesellen im Schmuddellook und wurden von dramatischer, schicksalsschwangerer Musik begleitet. Sie saßen hinter einem Felsen im Hinterhalt. Wenn dann „der Starke“ ahnungslos angeritten kam, wurde vom ganzen Kinosaal lautstark mit „Achtung“ und „Do hinne hockt er“-Rufen gewarnt. Alle fieberten enthusiastisch mit, bis am Ende das Böse besiegt war und die Guten einem Happyend entgegen ritten.

Nachdem dann das Licht wieder an war, strömten alle ganz von der Filmhandlung gefangen ins Freie. Die Handlung wurde durchdiskutiert und an den Abenteuerspielplätzen Plankstadts, also in der Gänsweid, den Bellen, dem Dolle-Loch oder an der Rampe und in den Hecken an der Bahn nachgespielt. Die benötigten Requisiten wurden selbst gefertigt; Pferde musste man sich dazu denken, was aber kein Problem war. Die Kinder und Jugendlichen waren voller Fantasie.

Noch ein Wort zum Kinoprogramm: Natürlich wurde nicht nur für die Heranwachsenden etwas geboten – meist Western, „Zorro, der Mann mit der Peitsche“ oder „Fuzzy Q. Jones“ – es kamen alle Altersklassen auf ihre Kosten: Heimat- und Musikfilme – auch modernere mit Conny (Froboess) und Peter (Kraus). Peter Alexander war oft in Komödien zu sehen, Filme mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle und historische Stoffe mit Hollywood-Zuschnitt wie „Die Brücke am Kwai“ oder „Die Kanonen von Navarone“ beherrschten die Leinwände.

Unvergessen das Ereignis, als 1959 der Monumentalfilm „Ben Hur“ herauskam. In Schwetzingen lief er Film im „Rex“, dem ehemaligen Falken-Saal an der Clementine-Bassermann-Straße. Da der Film drei Stunden dauerte, fürchtete man Schwächeanfälle bei den Zuschauern und bot in der Pause (schließlich mussten damals die Filmrollen gewechselt werden) heiße Würstchen mit Senf und eine Scheibe Brot im Foyer an. Der mit elf Oscars ausgezeichnete Streifen ist in seiner Popularität bis heute unerreicht.

Erotische Szenen waren in den meisten Filmen lediglich angedeutet, so auch bei den gern gesehenen Filmen mit Sexidol Brigitte Bardot. Allenfalls in den Spätvorstellungen der Kinos war etwas mehr Haut zu sehen, aber auch da hatte der Staat ein wachsames Auge drauf.

Viele werden sich noch an den Skandal erinnern, den 1963 der vielfach preisgekrönte Film „Das Schweigen“ des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergmann auslöste. Erstmals war in einem Kinofilm im Halbdunkel Liebesszenen leicht verschwommen zu sehen. Seine erste Aufführung in Deutschland 1964 führte zum Sturm der Entrüstung.

Nach dem Umbau der Rosengarten-Lichtspiele hatte man ein Kino ähnlich den Großstadtkinos mit Parkett, Sperrsitz und Logen. Besonders die Logen hatten es der jüngeren Generation angetan, denn dort im Dunkeln fanden erste Annäherungsversuche statt und oftmals blieb es nicht bei Versuchen. Da gab es unter den Halbstarken richtige „Könige der Loge“, junge Männer, die bei den jungen Damen einen Stein im Brett hatten. Aber erwischen lassen durfte man sich vom wachsamen Kinopersonal nicht! Dann konnte es einen Verweis geben.

Die gelegentlichen Kinobesuche waren für viele die einzige Abwechslung im arbeitsreichen Nachkriegsalltag der frühen 1950er-Jahre in Plankstadt und anderswo.