Plankstadt. Man möchte meinen, dass die Situation rund um das Coronavirus die Kreativität blockiert. Schließlich sind es unsichere Zeiten, niemand weiß so richtig, wie es weitergeht. Doch in Plankstadt gibt es ein Beispiel dafür, dass Corona die Kreativität beflügelt und zu einer interessanten Idee geführt hat. Denn Claudia Schrapel aus dem Kirchengemeinderat der evangelischen Gemeinde hat ein sogenanntes Hostienhäuschen erfunden. Es ist eine Umverpackung für Oblaten, die beim Abendmahl verwendet werden. So können sie kontaktlos ausgegeben werden – das macht das Sakrament des Abendmahls auch in Pandemiezeiten möglich.

Entstanden ist die Idee tatsächlich direkt in der Kirche. „Nach einem Gottesdienst Anfang März standen wir in der Sakristei zusammen und haben uns gefragt, was da mit dem Coronavirus alles auf uns zukommt“, erinnert sich Claudia Schrapel, „mir stellte sich dann gleich die Frage, was mit dem Abendmahl wird. Beim Wein kann man ja auf Einzelkelche ausweichen. Aber wie könnte das beim Brot funktionieren?“ So ersann sie die Verpackung und bastelte einen Prototypen, von dem die anderen begeistert waren. „Das Besondere war für mich, dass dieser Prototyp sozusagen aus dem Handgelenk kam und gleich funktioniert hat“, erinnert sich Claudia Schrapel.

Kein Kontakt

Das Hostienhäuschen ist sozusagen eine kleine quadratische Tüte aus Papier, in der die Oblate – eine einfache Backoblate mit fünf Zentimetern Durchmesser – zu etwa zwei Dritteln steckt. Obenauf sitzt ein Dreieck, das die Tüte dicht macht, wie ein Deckel. An diesem Deckel kann man die Oblate aus der Tüte entnehmen und sie vorsichtig mit den Lippen greifen. So hat man auch mit den eigenen Händen keinen Kontakt zur Oblate. Die Befüllung des Hostienhäuschens erfolgt unter hygienischen Bedingungen. „Ich habe vor dem Abendmahl als heilige Handlung großen Respekt und möchte, dass es für alle sicher ist“, betont die 53-Jährige noch einmal ihre Motivation. Das Hostienhäuschen kommt völlig ohne Kleber aus, es wird einfach zusammengesteckt.

Es folgte ein wichtiger Schritt: die Anmeldung als Gebrauchsmuster, sozusagen die „kleine Schwester“ des Patents. Dieses ist drei Jahre gültig. Dafür musste sie die Maße, eine Zeichnung des Hostienhäuschens und eine Beschreibung sowie die Info, wozu es genutzt wird, einreichen. Auch hier stieß Schrapel auf keinerlei Probleme. Sie hat eine Urkunde der Bundesrepublik bekommen, dass das Gebrauchsmuster nun angemeldet ist. Wie aber in die „Massenproduktion“ einsteigen? „Ich bin vor einem Jahr als Kirchengemeinderätin angetreten, weil ich mich auch für die Umwelt einsetzen möchte. Wir sollten pfleglich mit unserer Erde umgehen. Und dann erfinde ich eine Verpackung, wo es vorher keine gab. Das ist schon ein gewisser Gegensatz“, berichtet Claudia Schrapel von ihren Gedanken.

Doch eine Lösung für dieses Dilemma ließ nicht lange auf sich warten. Denn die 53-Jährige ist auf die Firma Sonnendruck in Wiesloch gestoßen. Dort konnte man ihr das Angebot machen, das Hostienhäuschen aus Graspapier der „Linio verda“ der Firma Packmann aus Eppelheim zu fertigen. „Dies besteht zu 50 Prozent aus Gras – und zwar von Ausgleichsflächen, es nimmt also noch nicht mal Viehfutter weg“, erklärt Schrapel. In der Herstellung achtet Sonnendruck darauf, dass es klimaneutral ist, darüber hinaus ist es lebensmittelecht.

Ein netter Dreh ergibt sich aus dem Bedrucken der Häuschen. Auf der ersten Auflage ist vorne eine Zeichnung der evangelischen Kirche Plankstadt zu sehen. Auf der Rückseite ist zu lesen: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ Das Schöne ist, dass durch den Digitaldruck eine Änderung des Designs auch bei kleinen Stückzahlen möglich ist. So lässt sich das Hostienhäuschen gut individualisieren.

Es geht ihr nicht um Gewinn

250 Stück umfasste die erste Auflage. Die erste Anfrage zur Benutzung kam relativ schnell nach der Produktion. So ist das Hostienhäuschen im vergangenen Jahr bei einer Konfirmation in St. Leon-Rot zum Einsatz gekommen. In Plankstadt war es noch nicht zu erleben, da das Abendmahl bisher ausgesetzt war – und sowieso sind Präsenzgottesdienste ja seit Mitte Dezember nicht mehr möglich gewesen. Für 33 Cent gibt Claudia Schrapel ein Hostienhäuschen derzeit ab. In der Produktion haben sie jedoch mehr gekostet. Um Gewinn geht es der 53-Jährige nicht, aber sie strebt an, dass sich die Produktion der Häuschen durch einen Verkauf später einmal selbst trägt, ohne dass noch Investitionen notwendig sind. Um es nach dem Gottesdienst wegzuwerfen, dazu ist das Hostienhäuschen viel zu schade. Gerade, wenn es bei einer Konfirmation zum Einsatz kommt, gibt es eine fantastische Erinnerung an den besonderen Tag ab und lädt dazu ein, es in sein Tagebuch oder Fotoalbum zu kleben. „Weil ich gerne lese, fällt mir aber auch die Verwendung als Lesezeichen ein“, gibt Claudia Schrapel als Anregung.

Wie ein Zeichen

Die 53-Jährige ist schon immer erfindungsreich, nutzt beispielsweise alte Teeverpackungen nach einigen gut platzierten Schnitten als Tablethalterung. Außerdem ist sie Kunsthistorikerin. Ihr Lieblingsheiliger ist Franziskus, der sich bereits damals über die Hygiene beim Abendmahl Gedanken gemacht hat – fast schon ein Zeichen „von oben“, möchte man meinen.

Wie geht es weiter mit den Hostienhäuschen? Claudia Schrapel möchte auf jeden Fall mit den katholischen Glaubensgeschwistern ins Gespräch kommen, inwieweit ihre Erfindung auch für sie interessant sein kann. Ansonsten sind von den 250 Stück der ersten Auflage ja noch einige übrig. Insofern bleibt ihr und den anderen aus der Gemeinde nur zu hoffen, dass man bald wieder gemeinsam Gottesdienst feiern kann – und dank dem Hostienhäuschen auch ein gemeinsames Abendmahl dann wieder möglich ist.

Das wäre auch insofern wünschenswert, als dass mit dem Verkauf der Hostienhäuschen Gutes getan werden soll. Pro Hostienhäuschen geht ein Cent an die evangelische Pfarrgemeinde Plankstadt zur Erhaltung des Gemeindehauses.