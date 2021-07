Sommerferien mit Kinoangeboten

Plankstadt. Während der Sommerferien bietet das Büchereiteam einmal mehr ein „Sommerkino für Kids“ an. Die cineastische Reihe startet zum ersten Mal am Mittwoch, 4. August, im Untergeschoss des Gemeindezentrums. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung mit Namen und Kontaktdaten sei aber erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Besucher begrenzt. Teilnehmen dürfen Kinder ab sechs Jahren.

Über die Sommerferien werden weitere Kinoabende für Kinder stattfinden. Termine sind jeweils mittwochs, 4., 18. und 25. August sowie 8. September. Filmstart ist dann jeweils um 18 Uhr, der Einlass ist bereits ab 17.45 Uhr. Der Film wird im Saal im Untergeschoss des Gemeindezentrums gezeigt. zg