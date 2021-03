Plankstadt. Es geht los in der Jahnstraße in Plankstadt. Dort wird heute der erste offizielle Spatenstich für den Edeka-Markt und den Rossmann getan. In den vergangenen Tagen war schon reger Betrieb und Erdbewegung auf der Baustelle. Der Vollsortimenter und der Drogeriemarkt werden auf dem Gelände neben der Mehrzweckhalle gebaut. Rund ein Jahr Bauzeit ist angepeilt, ehe dort eingekauft werden kann.

