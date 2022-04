SPD gegen Schröder

Plankstadt. Der SPD-Ortsverein Plansktadt hat eine Mitgliederumfrage durchgeführt mit einem eindeutigen Ergebnis: Alle Teilnehmenden haben den folgenden Beschluss bejaht, heißt es in einer Mitteilung.

Der SPD-Ortsverein Plankstadt schließt sich dem Antrag des Kreisverbandes der SPD Heidelberg an, der Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D., dazu auffordert, unverzüglich von seinen Ämtern bei Rosneft und Nord Stream zurückzutreten, die Nominierung für den Aufsichtsrat bei Gazprom abzulehnen und sich von Wladimir Putin zu distanzieren. „Die demokratischen Staaten müssen zusammenstehen und klar benennen, wer Kriegstreiber ist. Die SPD als Friedenspartei hat hier eine klare Haltung, die von allen SPD-Größen unterstützt werden muss. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands soll, sofern diese Abgrenzung nicht geschieht, ein Ausschlussverfahren ihres Mitgliedes Gerhard Schröder prüfen. Anlass hierfür ist die Haltung und Verteidigung des von der Bundestagsfraktion als Kriegsverbrecher bezeichneten russischen Präsidenten Wladimir Putin. In den Augen des Kreisvorstands der SPD Heidelberg ist die Verteidigung sowie die Unterstützung eines Kriegsverbrechers mit der Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands unvereinbar“, so der Beschluss.

Da alle SPD-Mitglieder Plankstadts, die an der Umfrage teilgenommen haben, mit „Ja“ gestimmt haben, ist es somit die einstimmige Meinung der SPD Plankstadt. sr

