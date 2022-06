SPD in Plankstadt sammelt im Juni Spenden für Tafel

Plankstadt. Der SPD-Ortsverein Plankstadt bittet wieder um Spenden für die Tafel "Appel +Ei". Die Tafel „Appel + Ei“ in Schwetzingen benötigt dringend Spenden von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Pandemie ist die Zahl der Familien, die vor allem durch Arbeitslosigkeit betroffen sind, stark angestiegen. Hinzu kommen jetzt die Menschen - vor allem Frauen und Kinder -, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Die Geschäfte, die die Tafel beliefern können längst nicht mehr soviel abgeben wie vor Kriegsbeginn. Von haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis, Mehl, Salz, Öl, Zucker, Milch Getränke, Konserven, Babynahrung, Süßigkeiten bis zu Hygieneartikeln. Die Tafel kann alles gebrauchen, um ihre Kunden mit Dingen zu versorgen, die zum täglichen Bedarf gehören.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Spenden können in der Zeit vom 1. Juni bis 30.Juni bei Familie Schneider, Im Grund 1 in Plankstadt, Telefon 06202/ 4097691, abgegeben werden. Kisten werden in der Hauseinfahrt aufgestellt, in der die Sachspenden eingelegt werden können.