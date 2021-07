Spenden für Blütenpracht

Plankstadt. Nach einigen Wochen des Stillstandes gehen die Sanierungsarbeiten an der Außenanlage von St. Nikolaus weiter. Dank bereits vieler eingegangener Spenden kann dann im Spätsommer, wenn es nicht mehr so heiß ist, mit der Bepflanzung begonnen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Fundraising-Aktion mit der Möglichkeit zur Anbringung des Namens ab einer Spende von 25 Euro auf einer Spendentafel im Eingangsportal von St. Nikolaus laufe noch bis Ende August.

Da das Projekt sehr kostenintensiv sei, werden gerne weitere Spenden an die Kontoverbindung der katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen, IBAN: DE58 6725 0020 0025 0235 10, BIC: SOLADES1HDB, Verwendungszweck „Pflanzen für St. Nikolaus“, entgegengenommen. Jeder Betrag helfe, den Bereich um die Kirche zum Blühen zu bringen. zg