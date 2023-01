Spenden für Plankstadter Bürger in Not

Plankstadt. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung über die Annahme von Spenden entschieden. So gab der Jugendbeirat rund 125 Euro – der Erlös des Weihnachtsmarktes – an die Notgemeinschaft. Rund 400 Euro gab es außerdem aus der Bevölkerung für eine Esche, die einen Platz in Plankstadt finden wird.

Zwei Spenden von je 300 Euro sowie eine Spende in Höhe von 150 Euro kommen zusätzlich der Notgemeinschaft zugute. Die Chorgemeinschaft Plankstadt gab außerdem 2150 Euro, ebenfalls für die Notgemeinschaft. „Wir sind erstaunt und erfreut über die zahlreichen Spenden“, sagte Dr. Ulrike Klimpel-Schöffler von der Plankstadter Liste. Dr. Felix Geisler (CDU) dankte für das ehrenamtliche Engagement beim Weihnachtsmarkt, dessen Erlös zum Großteil für die Notgemeinschaft bestimmt war.

Ulrike Auffarth von der Grünen Liste Plankstadt freute sich insbesondere über die Esche und Kerstin Engelhardt (SPD) lobte die Hilfsbereitschaft der Plankstadter Bürger. Einstimmig nahm der Rat die Spenden an.