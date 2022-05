Spendenbereitschaft rührt Gemeinderäte

Plankstadt. Normalerweise ist eine Gemeinderatssitzung kein Ort für emotionale Ergriffenheit. Doch dieses eine Mal geschah es quer durch die Fraktionen im Plankstadter Gemeinderat bis zu Bürgermeister Nils Drescher doch. Und zu tun hatte das mit der Bereitschaft der Plankstadter Bürger, zu helfen. Genauer: ukrainischen Flüchtlingen zur Seite zu stehen.

Über 33 000 Euro sind in Plankstadt durch diverse Aktionen zusammengekommen. Es wurden, so Drescher, Armbändchen geknüpft, kilometerweit gelaufen und Waffeln gebacken. Bürger und Unternehmen hätten sich auf beeindruckende Weise zusammengetan, um den Menschen aus der Ukraine das Ankommen zu erleichtern. Es war nicht zu übersehen, dass das bürgerliche Engagement den Bürgermeister berührt hat. Verwendet werden und wurden die Mittel unter anderem für das Begrüßungsgeld (100 Euro pro Flüchtling), die Zusammenführung von minderjährigen Familienmitgliedern, Wohnungseinrichtungen, die Ausstattung ukrainischer Schüler mit iPads und medizinische Kosten.

Geplant ist auch die Finanzierung von Sprachkursen für Geflüchtete, die eine Arbeit gefunden haben. Und bereits im Blick habe man für die Zukunft die Unterstützung etwaiger Rückkehrer. Dabei denkt Drescher sowohl an Reisekosten als auch Hilfen beim Wiederaufbau.

Weitere fast 3400 Euro gab es aus Kontenauflösungen der Jahrgänge 1932/1933 für die Notgemeinschaft und 10 000 Euro des Badischen Gemeindeversicherungsverbandes für die Freiwillige Feuerwehr. Unterm Strich waren es über 46 000 Euro was in den Augen Dreschers ein imponierender Beleg für den gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellt. Eine Sicht, die quer durch alle Fraktionen geteilt wurde. Nele Neidig (Plankstadter Liste) zeigte sich genau wie Jutta Schuster (CDU), Ulrike Auffahrt (GL) und Kerstin Engelhardt (SPD) von dem Engagement der Mitbürger beeindruckt. Es sei Hilfe für Menschen in Not, die ankomme. Keine Frage, dass die Spendenannahme einstimmig goutiert wurde.