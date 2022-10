Spieler suchen Zuwachs

Plankstadt. Mit vielen Turnangeboten, Badminton, Tanzgruppen und Leichtathletik ist die Abteilung Turnen, Leichtathletik und Badminton der TSG Eintracht sehr breit aufgestellt. Zwar haben sich nun die „Mittwochsgymnastinnen“ und die „Männerspielgruppe U50“ aufgelöst haben, dafür sind aber neue Angebote hinzugekommen.

So startet am Mittwoch, 5. Oktober, die neue Gruppe „Modern Linedance“. Die Teilnehmenden tanzen dann zwischen 20.30 und 21.30 Uhr zu aktuellen Chartliedern. Treffpunkt ist in der Halle der Friedrichschule. „Wer interessiert ist, kann einfach vorbeikommen“, sagt Katrin Ohlhauser, Leiterin der Abteilung.

Und für die Jüngeren gibt es auch ein neues Angebot: die Nachwuchsturnerinnengruppe in der Humboldtschule. Kinder ab sechs Jahren können hier immer freitags von 15 bis 16.30 Uhr für Wettkämpfe trainieren. Die Gruppe ist als Ergänzung zum Allgemeinturnen gedacht und wird von Katrin Ohlhauser trainiert.

Zuwachs sucht auch die Arobicgruppe, die immer montags und mittwochs in zwei Gruppen trainiert. Die erste trainiert montags von 17.45 bis 18.45 Uhr, die zweite von 19 bis 20 Uhr sowie mittwochs von 18 bis 19 beziehungsweise von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr. Erwachsene ab 18 Jahren, die Lust haben, können einfach vorbeischauen.

Trainer für „Topfit“ gefunden

Wer in seiner Freizeit gerne Badminton spielt, für den ist sicherlich auch die Badmintongruppe gut geeignet. „Die Gruppe sucht derzeit Mitspieler“, wirbt Katrin Ohlhauser für das Angebot. Immer mittwochs von 20 bis 22 Uhr spielt die Erwachsenengruppe ganz ungezwungen Badminton. Ohlhauser betont auch: „Das Angebot ist nicht nur für Plankstadter – auch aus den umliegenden Gemeinden können Interessierte gerne vorbeikommen.“ Die Trainerin selbst sei auch aus Schwetzingen. Mit Fitnessökonom Felix Buckesfeld hat darüber hinaus die Gruppe „Topfit“ einen neuen Trainer gefunden.

Nach wie vor fehlt es allerdings an Leichtathletiktrainern. Derzeit kann wegen des Trainermangels in diesem Bereich nichts angeboten werden, was Ohlhauser sehr schade findet. Sie hebt aber auch hervor, dass generell immer Trainer gesucht werden.