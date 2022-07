Spielstarke Rückkehrer und Neuzugänge

Plankstadt. Zum traditionell-familiären Saisonabschlussgrillfest hieß Abteilungsleiter Markus Kolb in der Dr.-Erwin-Senn-Halle 90 Gäste willkommen, darunter Sandra Schöffmann vom Hauptverein. Sein Dank galt dem Team von Vergnügungswartin Kristine Treiber, das einmal mehr für Speis und Trank sowie einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatte.

Besonders geehrt mit Präsenten, entsprechenden Spielernadeln und Urkunden des Badischen Tischtennisverbands (BaTTV) für langjährige Spielertätigkeit wurden gleich zehn Aktive (siehe Infobox) – darunter vereinsintern Richard Wiegand für 65 Jahre.

Die Geehrten 65 Jahre Spielertätigkeit: Richard Wiegand. 50 Jahre: Willi Geberzahn. 40 Jahre: Markus Goller. 30 Jahre: Wilmar Becker, Arnd von Conrady, Dietmar Pfründer. 25 Jahre: Mile Milovanovic. 20 Jahre: Rüdiger von Hein, Jens Barenhoff, Thomas Schuhmacher, Luca Vierling, Karsten Weis. zg

Gekonnt und nicht ohne Stolz moderierte Kolb die zurückliegende Saison 2021/2022, bei der sich alle Mannschaften trotz Corona-bedingter Beeinträchtigungen nicht vom Erfolgskurs abbringen ließen und ein einmaliges Saisonergebnis ablieferten. Dabei profitierte die Abteilung besonders von spielstarken Rückkehrern und Neuzugängen, was sich auf alle sieben Herrenmannschaften positiv auswirkte. Am Ende standen eine Meisterschaft, vier Vizemeisterschaften, fünf Aufstiege und kein Abstieg zu Buche.

Geradezu sensationell entwickelte sich das Abschneiden der ersten Mannschaft, die als Bezirksliga-Neuling Vizemeister wurde und über die Relegation den historisch einmaligen Aufstieg in die Verbandsklasse schaffte.

Das gleiche Husarenstück gelang der zweiten Mannschaft, als sie als „Kreisliga-Vize“ über die Relegation in die Bezirksklasse aufstieg. Die dritte Mannschaft stand nicht nach und stieg als Zweiter der Kreisklasse A direkt in die Kreisliga auf. Auch die vierte Mannschaft, zunächst nur unglücklicher Dritter der Kreisklasse A, schaffte als Nachrücker den Kreisliga-Aufstieg. Der Rückzug einiger Vereine ermöglichte der fünften Mannschaft als „bester Absteiger“ den Verbleib in der Kreisklasse A. Die sechste Mannschaft wurde Meister der Kreisklasse C und die siebte Mannschaft Vizemeister der Kreisklasse D. Beide spielen künftig in der Kreisklasse C. Für die erfolgreichen Spieler gab es ebenfalls Präsente.

Die vorgesehene Anprobe der neuen Trikots und Spielkleidung musste wegen Lieferproblemen auf einen späteren Termin verschoben werden, was aber der guten Laune bei dieser Zusammenkunft keinen Abbruch tat. zg/go