Sponsoring für Jubiläum

Plankstadt. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig dem Abschluss von Sponsoringverträgen für die 1250-Jahr-Feier zugestimmt. Allerdings ist im Vorfeld der Veranstaltung nicht öffentlich bekannt, welche Gewerbetreibenden die Veranstaltung sponsern.

Im Vertrag für die Gewerbe ist festgehalten, welche Gegenleistungen die Gemeinde bei den Feierlichkeiten bietet. So wird es im Festzelt unter anderem eine Sponsorenwand geben. Des Weiteren ist in der Jubiläumsbroschüre eine Seite pro Unternehmen für eine Anzeige reserviert. In einem Film, den die Gemeinde von der 1250-Jahr-Feier erstellen will, können die Sponsoren im Abspann erscheinen. Außerdem werden die Logos und Webpräsenzen der Firmen in der Pressemappe zum Jubiläum veröffentlicht.

Spenden für Geflüchtete

Unter dem selben Tagesordnungspunkt hat das Gremium – ebenfalls einstimmig – der Annahme von Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine sowie die 1250-Jahr-Feier zugestimmt. Für die Unterstützung der Geflüchteten spendeten eine anonyme Quelle 100 Euro und der Spanferkelhof Helmling 2000 Euro. Für das Jubiläum stellte das Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither 600 Euro zur Verfügung. lh