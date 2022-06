Sprechtag zu Erfindungen

Region. Innovative Menschen und ihre Ideen sind gefragt. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt sie in Kooperation mit erfahrenen Patentanwaltskanzleien aus der Region bei regelmäßigen Erfindersprechtagen.

Der nächste Termin findet am 21. Juli zwischen 15.30 und 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer in Mannheim statt. Weitere Termine sind am 15. September sowie am 17. November vorgesehen. Wer also eine unternehmerische Idee hat, neue technische Lösungen entwickelt oder sein Konzept schützen lassen möchte, hat dann die Gelegenheit, sich mit Experten zu besprechen. Im Vorfeld ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0621/18 00 21 53. zg

