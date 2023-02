St. Nikolaus: „Fest der Begegnung“

Plankstadt. Das engagierte Basar-Team der Pfarrgemeinde St. Nikolaus hat mit den Vorbereitungen für das Gemeindefest begonnen. Das Fest soll wieder in gewohnter Art und Weise stattfinden, allerdings wie schon im vergangenen Jahr nur an zwei Tagen, nämlich diesmal am Samstag, 29. April, und am Sonntag, 30. April. Für ein ansprechendes Programm werden die örtlichen Gesangsvereine, die Kirchenchöre und die Kindergärten sorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als neues Highlight werden an diesem Wochenende Orgelführungen in St. Nikolaus angeboten. Dank der Plänkschter Geschäftswelt besteht samstags die Chance, attraktive Preise bei der gut sortierten Tombola zu gewinnen. Der Erlös des Basars soll für die Anschaffung von Bänken für den neu gestalteten Kirchenvorplatz verwendet werden.

Mithilfe ist erwünscht

Im Vordergrund steht momentan die Akquirierung der vielen Ehrenamtlichen, ohne die dieses Fest nicht zu meistern wäre. Küche und Ausschank rüsten sich schon jetzt für die traditionellen Festtage Ende April, ebenso wie die Verantwortlichen der Kuchentheke und des Grills.

Gerne können sich Interessierte beim veranstaltenden Basar-Team melden (per E-Mail unter kolb@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de), falls die Bereitschaft zur eigenen Mitarbeit besteht.

Die Bar der Ministranten ist für Samstagabend, 29. April, mit leckeren Cocktails und fetziger Musik fest eingeplant.

Über Kuchenspenden freut sich die Kirchengemeinde von St. Nikolaus sehr, die entsprechenden Abgabetermine werden noch bekannt gegeben, und auch für Geldspenden, die auf das Konto bei der Sparkasse Heidelberg IBAN: DE58 6725 0020 0025 0235 10 überwiesen werden können, sind die Verantwortlichen dankbar.

Der „Basar – Fest der Begegnung“ von St. Nikolaus erhofft sich einen regen Zuspruch. zg