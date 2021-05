Stefan Lenz schreibt Buch über Waldkindergarten

Schon in der Kindheit einen intensiven Kontakt zur Natur haben – das ist mit dem Konzept des Waldkindergartens möglich. In der Region betreibt der Verein Postillion einige dieser Einrichtungen. Um zu erklären, was dahintersteckt, hat der Geschäftsführer Stefan Lenz ein Buch darüber geschrieben. Wir haben mit ihm unter anderem darüber gesprochen, wo die Vorteile von Waldkindergärten liegen und

...