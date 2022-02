Stellplätze für Fahrräder an der Feuerwehr Eppelheim werden verbessert

Eppelheim. Jedes Auto braucht seinen Platz – und so auch jedes Fahrrad. Vor diesem Hintergrund wurde in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag über den Beschlussvorschlag, Fahrradanlehnbügel vor der Feuerwehr aufzustellen, diskutiert. Die alten Fahrradstellplätze sollten durch neue Bügel ersetzt werden. Diese sollen außerdem etwas abgerückt werden, um das vorübergehende Parken von Autos bei Feuerwehreinsätzen zu erleichtern. Außerdem hält die Verwaltung es für sinnvoll, zusätzlich die gleichen Anlehnbügel auf dem Bürgersteig gegenüber bei der Haltestelle am Rathaus aufzustellen. Dieses Vorgehen habe optische Auswirkungen, da sie eine Böschung ersetzen würde.

Renate Schmidt (SPD) sprach Bedenken bezüglich der neuen Fahrradstellplätze gegenüber der Feuerwehr aus. Diese begründete sie mit dem bald entstehenden Baugebiet an diesem Standort. Sie schlage vor, mit dem Aufstellen abzuwarten, bis das Baugebiet entstanden ist. Marc Böhmann (Grüne) stimmte dem Vorschlag zu, äußerte aber ebenfalls Zweifel am Standort der neuen Plätze. Das Abbiegen müsse hier weiterhin gefahrlos möglich sein. „Wir gehen außerdem davon aus, dass der Baumbestand am Feuerwehrhaus nicht durch die Bauarbeiten beschädigt wird“, fügte Böhmann hinzu.

Fraktion möchte abwarten

Die CDU/FDP-Fraktion schlage laut Orth ebenfalls vor abzuwarten. Die Fahrradbügel auf der Straßenseite der Feuerwehr könne man sofort aufstellen. Im Namen der Eppelheimer Liste sprach sich Bernd Binsch für die Beschlussvorlage aus. „Wir wüssten nicht, warum beim neuen Baugebiet etwas dagegensprechen sollte“, erklärte er. Man könne ihrerseits die Bügel an beiden Standorten umsetzen. Wegen der Stellungnahmen wurde der Beschlussvorschlag auf eine Abstimmung bezüglich der Fahrradbügel bei der Feuerwehr reduziert. Dem Vorschlag, neue Fahrradplätze leicht abgerückt bei der Feuerwehr aufzustellen, stimmte das Gremium einstimmig zu. Über die übrigen Bügel wird zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert.