Stöbern beim Hofflohmarkt in Plankstadt

Plankstadt. Die Gemeinde verwandelt sich am Samstag, 8. Oktober, zwischen 11 und 16 Uhr zum Paradies für alle, die gerne auf Flohmärkten stöbern. Denn dann öffnet der Hofflohmarkt bereits zum vierten Mal seine Türen. Jeder, der möchte, kann sich gegen einen Beitrag von 5 Euro anmelden und in eine digitale Karte eintragen lassen. Voraussetzung ist: Der Stand muss auf dem eigenen Grundstück sein – also beispielsweise dem eigenen Hof, Garten oder Parkplatz. Auf Gehwegen oder öffentlichen Flächen darf nichts verkauft werden.

Aus Brandschutzgründen dürfen außerdem keine gasbetriebenen Grillgeräte betrieben oder vergleichbare feuergefährliche Handlungen durchgeführt werden. Der Hofflohmarkt findet übrigens bei jedem Wetter statt – Lebensmittel und Tiere dürfen nicht angeboten werden. Jeder, der möchte, kann zum Stöbern vorbeischauen. Auf einer Karte im Internet sind alle Teilnehmenden markiert.

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.kulturforumplankstadt.wordpress.com