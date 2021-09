Stöbern in ganz Plankstadt: Privatpersonen bauen Verkaufsstände auf

Plankstadt. Der zweite Hof-Flohmarkt startet am Samstag, 18. September, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Menschen aus ganz Plankstadt bieten dann im eigenen Hof, Garten oder Parkplatz ihre Waren an. Rund 100 Privatpersonen haben sich bereits angemeldet und freuen sich auf zahlreiche Kunden.

Die geltenden Corona-Regeln müssen während des zweiten Hof-Flohmarktes von Käufern und Verkäufern eingehalten werden. Eine Kontaktnachverfolgung muss jederzeit gegeben sein. Am einfachsten ist die digitale Kontaktverfolgung beispielsweise mit der Luca-App. Auf Gehwegen und öffentlichen Flächen darf kein Verkauf stattfinden. Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt. Auf einer Online-Karte sind alle Stände eingezeichnet.

Info: www.kulturforumplankstadt.wordpress.com