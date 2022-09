Stolze 41 000 Euro gesammelt

Plankstadt/Region. Das Hungermarschteam Plankstadt hatte zum Erntedank ins katholische Pfarrzentrum geladen. Heidi Günther freute sich über viele Besucher. Mit dem Kanon „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ sowie dem geistlichen Impuls von Hanne Bauer-Muellenbroich wurde die Abschlusssitzung der teilnehmenden katholischen Gemeinden aus Brühl, Ketsch, Oftersheim und Schwetzingen zum letzten Mal im Plankstadter Pfarrzentrum eröffnet.

Rückblickend ließ man den Tag der Solidarität, welcher im Mai ökumenisch sehr nachhaltig in Plankstadt gefeiert wurde, Revue passieren. Ein Hungermarsch wie gewohnt war da noch nicht möglich. Solidarität sollte man walten lassen – das war die weitreichende Botschaft an diesem Tag (wir berichteten). Groß war die Freude in der Sitzung, als Schatzmeisterin Waltraud Scherer aus Oftersheim die überwältigende Spendensumme von 41 000 Euro verkündete, worauf allen Spendeten großer Dank und Applaus gebührte, denn sie haben das Elend und die Leidtragenden in ferneren Regionen nicht vergessen, heißt es in der Pressemitteilung. Das Geld wird nun an mehrere Projekte verteilt.

Der 40. Hungermarsch beziehungsweise der Tag der Solidarität soll nächstes Jahr in Brühl ausgerichtet werden. Der anberaumte frühe Termin, der 19. März – am Gedenktag des Heiligen Josef – sorgte jedoch für reichlich Diskussionen. Der Pfarrgemeinderat Brühl/Ketsch hatte dies so beschlossen. Am Ende verabschiedete Heidi Günther die rührige Versammlung mit einem Friedensgebet und dem Hinweis auf das nächste Treffen am 5. Dezember in Brühl. hgü