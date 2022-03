Straßen neu aufbauen und Wasserleitungen ersetzen

Plankstadt. Eine recht kurze Tagesordnung erwartet die Räte und Besucher in der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 21. März, um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Neben der Annahme von Spenden geht es um die Erschließung des Kultur- und Sportquartiers. Die Infrastruktur für den Bau der Hallen benötigt Verkehrs-, Fuß- und Radwege, Kanalisation, Trinkwasser- und Glasfaserleitungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um in solchen Projekten zwischen der Planung und dem Bau wenig Reibungsverluste zu produzieren, habe sich die Gemeinde bei den letzten Baugebieten für die gesamte Durchführung durch einen Erschließungsträger entschieden und schlage vor, weiterhin so zu verfahren. Es wurden drei Büros um die Abgabe eines Angebotes gebeten.

Auf Grundlage von Präsentationen in einer Ausschusssitzung seien die Angebote ausgewertet und bewertet worden: Die GKB-AG hat die höchste Bewertung bekommen. Der Ausschuss empfehle daher, der GKB-AG den Auftrag zu erteilen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kosten steigen

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren

Des Weiteren diskutiert der Rat auch über den zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Ortsmitte. Dringend müsse die alte Trinkwasserleitung im Verlauf der Schwetzinger Straße in Richtung Westen bis zum Waldpfad und im Brühler Weg bis zum westlichen Ende der Kirche ersetzt werden. Dabei sei es wichtig, auch die Hausanschlüsse mit zu ersetzen. Das bedeutet, dass der Straßenkörper inklusive der Gehwege neu aufgebaut werden muss.

Diese Leistungen sind nicht in der ursprünglichen Planung und somit nicht in den vom Gemeinderat beschlossenen Kosten in Höhe von rund 2,35 Millionen Euro enthalten. Der Ausbau bis zum Waldpfad bedeute nun zusätzliche Kosten von etwa 300 000 Euro und beim verlängerten Ausbau in den Brühler Weg etwa 220 000 Euro. Grundsätzlich ist diese Maßnahme ebenfalls förderfähig.