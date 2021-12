Strenge Vorgaben an Silvester

Plankstadt. Das Gesundheitsamt im Landratsamt hat in Abstimmung mit der Polizei ein Verbot ausgesprochen, an bestimmten Bereichen des öffentlichen Raums Alkohol auszuschenken und zu konsumieren. Auch das Abbrennen von Feuerwerk ist in diesen Bereichen verboten worden (wir berichteten). Außerdem sind Versammlungen von mehr als zehn Personen untersagt.

In der entsprechenden Allgemeinverfügung werden verschiedene öffentliche Plätze in rund zwei Dutzend Kommunen des Landkreises benannt, für die ein Alkoholverbot gilt. Ein Verbot für das Abbrennen von Pyrotechnik betrifft 30 Kreiskommunen. Auch Plankstadt gehört zu diesen Städten und Gemeinden.

Verbot zum Schutz der Menschen

Alkoholverbot sowie das Verbot, an Silvester und Neujahr Feuerwerk abzubrennen, gilt in Plankstadt auf dem Rathausplatz, Helmlingplatz, auf allen Spiel- und Bolzplätzen; Skater- und Dirtpark, Castelnau-le-Lez-Anlage, 1200-Jahr-Park, Vorplatz Vogelpark, Festplatz, Quartiersplatz Antoniusquartier, Bouleplatz, 1250-Jahr-Hütte im Raingewannweg, Mehrzweckhallenparkplatz, auf den Arealen von Humboldt- und Friedrichschule, Parkplatz Streitlach und auf dem Hasenpfad am Friedhof. Die Gemeinde bittet in einer Pressemitteilung um Beachtung.

Das Verbot des Alkoholkonsums und -ausschanks gilt ebenfalls auf den genannten Plätzen, solange auch die Alarmstufe II in Baden-Württemberg gilt. Grundlage für beide Verbote ist der Paragraf 17b der baden-württembergischen Corona-Verordnung.

Demnach sind laut Landratsamt die Gesundheitsämter verpflichtet, gemeinsam mit den betroffenen Städten und Gemeinden Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten festzulegen, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, um die Bürger vor einer Infizierung zu schützen.