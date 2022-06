Sturm zu Gast bei der JU

Plankstadt. Die Bildungs- und Hochschulpolitik steht im Fokus des nächsten monatlichen Stammtischs der Jungen Union (JU) Rhein-Neckar. Am Montag, 13. Juni, um 19 Uhr sind alle Interessierten zu einer Diskussionsrunde mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm in den Weldegarten, Brauereistraße 1 in Plankstadt eingeladen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Der CDU-Parlamentarier berichtet über seine Arbeit im Landtag, insbesondere im Bildungs- und Wissenschaftsausschuss sowie über seine kürzlich erfolgte Reise mit dem Landtagsausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration in die Niederlande. Außerdem diskutiert die JU mit Sturm über die aktuelle Hochschulpolitik und die Initiative zum Alumni-Management an den Hochschulen des Landes, die der Neußlußheimer Politiker in den Landtag eingebracht hat.

Die JU Rhein-Neckar freut sich über zahlreiche Teilnehmer an diesem Abend. zg

