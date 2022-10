Suche nach nachhaltigen Lösungen

Plankstadt. Mit einem Vortrag über Energie lud die Lokale Agenda aus Plankstadt Interessierte ein. Unter dem Thema „Energie als politische Waffe“ führte Diplom-Ingenieur Rainer Welzel die Problematik der aktuellen Krise auf, mit anschließenden Ideen, um aus der Situation rauszukommen.

Welzel hielt vor einigen Jahren bereits eine Präsentation über die Energiesicherheit, bei der die Schwierigkeit der reinen Umstellung auf Gas dargestellt wurde – noch lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Welzel klärte die Besucher über den aktuellen Energieverbrauch – im Zusammenhang mit der russischen Gaskrise – auf. Zahlreiche Ideen zur Bekämpfung der Krise wurden besprochen, wie zum Beispiel das Projekt „Desertec“.

Hierbei handelt es sich um eine Initiative, die Ökostrom aus energiereichen Standorten bezieht, um sie neben dem lokalen Verbrauch auch in andere Länder zu exportieren. „Bei künftig steigendem Energieverbrauch kommt man nicht drum herum, sich um weitere Technologien zu kümmern“, erzählte Winfried Wolf von der Lokalen Agenda in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Des Weiteren wurde an diesem Abend das Problem der erneuerbaren Energien diskutiert. Beispielsweise kann Solar- und Windenergie in Regionen ohne genug Wind oder Sonne nicht effektiv funktionieren. Zusätzlich ersetzen Elektro-Autos immer mehr die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeuge, wobei widerrum mehr Strom produziert werden muss, um diese Energielücke zu füllen. Es wird klar: Einiges muss sich ändern, um den Teufelskreis zu verlassen.

Mit Solarpanel Strom einsparen

Durch den aktiven Austausch mit dem Publikum konnten die Teilnehmer ihre privaten Initiativen vorstellen. Eine Person zeigte seine nachhaltige Lösung, Strom für sich selbst zu erzeugen. Mit einem Solarpanel in seinem Garten konnte er ein Drittel seines Stromes einsparen. „Das ist eine einfache und effiziente Lösung“, meinte Winfried Wolf und freute sich über die engagierten Besucher. Er selbst besäße auch eine Solaranlage auf seinem Haus. Weiterhin meldeten sich viele andere Personen und erwähnten ihren Besitz einer Photovoltaikanlage.

Die Lokale Agenda bringt das regionale Handeln und globale Denken in Hinsicht der Nachhaltigkeit in Plankstadt voran. Mit vielen Projekten wie Kulturforum und Kunst im Wasserturm oder Baumpflege an den Umfahrungsstraßen, engagiert sich die Initiative vielseitig. Gerne begrüßt die Lokale Agenda neue Mitglieder jeder Altersklasse. Schüler, die neben einer Freitagsdemo nach der Schule mehr aktivistisch handeln möchten, dürfen jederzeit eine Projektgruppe bei der Agenda gründen. In naher Zukunft plant die lokale Bewegung einige Aktionen, wie den „Kruuschd & Krempelmarkt“ auf dem Weihnachtsmarkt oder eine Müllsammelaktion.