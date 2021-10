Süßes gibt’s für Kinder „to go“

Plankstadt. Leuchtende Kürbisse, gruselige Kostüme und natürlich Süßigkeiten – Halloween steht vor der Tür. Und weil auch in diesem Jahr die Pandemie noch nicht vorüber ist, soll es in Plankstadt wieder Süßigkeiten „ to go“ geben. Schon im vergangenen Jahr haben sich Plankstadter Eltern Gedanken gemacht, wie sie den Kindern trotz Pandemie ein schönes Halloween bescheren können. Denn gerade bei Kindern ist Halloween als Fest der Hexen, Geister und Monster sehr beliebt – und welche Kinderaugen strahlen nicht bei Naschwerk?

Um Hygienerichtlinien sowie Kontaktbeschränkungen einzuhalten, haben sich dann einige Eltern über Facebook geeinigt, dass sie einzelne Tüten richten – zum Beispiel Brotpapiertüten mit Naschwerk – sodass jedes Kind sich kontaktlos ein Tütchen vor dem Hauseingang mitnehmen kann. Das Symbol waren Beleuchtungen im Halloween-Stil. „Kinderaugen strahlten und es konnte trotz Pandemie schöne Stunden beschert werden“, erklärt Alexandra Ulrich, die schon 2020 bei der Aktion mitgemacht hat, im Gespräch.

„Katharina Seufert hat in diesem Jahr in Oftersheim eine Liste erstellt. Da wir uns untereinander menschlich sehr schätzen, habe ich die Idee aufgegriffen und bei der diesjährigen Frage einer Mutter gepostet. Eine Liste zum Ablaufen für ,Halloween to go’ ist super, gerade in den Bereichen, wo sonst nicht zu viel los ist“, meint sie weiter. SPD-Gemeinderätin Kerstin Engelhardt hat dann begonnen, die Liste zu führen. So können sich auch dieses Jahr kleine Hexen, Geister, Monster und Zombies auf ein schauriges „Halloween to go“ freuen. Dabei betont Ulrich, dass die Aktion ein Gesamtwerk der Bürger aus Plankstadt ist. caz

Info: Die Liste gibt es unter https://goo.gl/maps/JvPpeFDGKKPVtDdU9

