Plankstadt. Zum Taizé-Gebet am Mittwoch, 14. Juli, um 19 Uhr lädt die evangelische Gemeinde in die mit Kerzen und bunten Tüchern geschmückte Plankstadter Kirche ein. Mit Liedern aus Taizé, Texten von Roger Schütz, mit Gebeten und Bibelworten wird die Andacht in meditativer Weise gestaltet. Stille und Meditation stehen im Fokus.

