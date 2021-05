Taube, Ochse und Feuer – Bräuche zu Pfingsten

Region. Das christliche Pfingsten wird als Abschluss der Osterzeit und zugleich als Tag der Konstituierung des „neuen Gottesvolkes“, der Kirche, verstanden. Nach „Ostern“ als dem Urdatum der Kirche wandten sich die Jünger Jesu am fünfzigsten Tag („Pfingsten“) zum ersten Mal mit ihrer Botschaft in Jerusalem an die Öffentlichkeit. Aber was bedeutet Pfingsten eigentlich und welche Bräuche sind damit verbunden?

Pfingsten – Name, Bedeutung und Hintergrund: Der Name Pfingsten leitet sich von dem griechischen Wort „pentekosté“, der Fünfzigste, ab. Er entwickelte sich über den gotischen Ausdruck „paintekuste“ und das mittelhochdeutsche Wort „pfingesten“ zu der heutigen Bezeichnung. In ihrer ursprünglichen Bedeutung verweist sie auf den zeitlichen Abstand zu Ostern von 50 Tagen. Das Pfingstfest ist im Gegensatz zu anderen christlichen Festen mit relativ wenigen Riten behaftet. Es gibt jedoch die eine oder andere Tradition – ebenso Rituale. So wird Pfingsten als Sommeranfang und Fruchtbarkeitsfest eingeordnet. Diese sind wohl noch heidnischen Ursprungs und manchmal später mit einem christlichen Hintergrund versehen worden. Auch unterscheiden sich derartige Bräuche sehr stark nach der jeweiligen Herkunft aus Nord- oder Süddeutschland.

Zu Pfingsten gehört es mancherorts in Deutschland, Brunnenfeste zu veranstalten. Dabei werden die Brunnen mit jungen Birkenzweigen und Blumen festlich verziert. Doch auch Häuser, Viehställe, Fahrzeuge und Kirchengebäude werden zu Pfingsten feierlich mit Birkenzweigen und Blumensträußen geschmückt. Das Wasser soll an Pfingsten wie zur Osterzeit über eine besondere Segenskraft verfügen. Im Laufe der Geschichte haben sich deshalb auch verschiedene Wasserbräuche herausgebildet. Verbreitet war es, sich zu Pfingsten in einem Bach zu waschen. Dieser Brauch erinnert ebenso an den Taufritus wie ein ähnlicher aus dem Raum Basel am Rhein (Schweiz). Dem zu Pfingsten niedergegangenen Tau sagte man Heilwirkung nach. Angeblich sollte er vor Sommersprossen schützen und vor Verhexung behüten.

In manchen Gegenden wurden große Pfingstumzüge mit Tanz, Trunk und Gesang veranstaltet. Oft wanderten auch Kinder mit blühenden Fliederzweigen und bunten Trachten durch den Ort. Die Kinder hatten stets einen Handwagen bei sich und hielten zwischendurch immer wieder an, um Verse aufzusagen oder Lieder zu singen. Für diese Kunststücke wurden sie dann mit Speck, Eiern oder Geld belohnt und der Verdienst wurde fleißig im Wagen angesammelt.

Pfingsttaube: Die Pfingsttaube steht als Symbol für den Heiligen Geist, aber auch für die Reinheit. Heutzutage schmückt eine hölzerne Taube zu Pfingsten die Kirchen. Sie schwebt im Kirchenschiff, über dem Taufbecken oder an dem Schalldeckel der Kanzel.

Pfingstfeuer: Bis ins 20. Jahrhundert wurde im Gebirge und in Schlesien der Abschied von der Winterzeit und der damit verbundene Frühlingsanfang gefeiert. Am zweiten und dritten Pfingsttag wurde ein Freudenfeuer (Pfingstfeuer) entfacht.

Pfingstrose: Die Pfingstrose ist ein aus dem Mittelmeerraum und China stammendes Pfingstsymbol, das der Sage nach aufgrund ihrer heilenden Wirkung nach dem Götterarzt Paeon benannt worden ist. Der Geschichte nach ging eine Frau, als sie vom Tode Jesu erfuhr, in ihren Rosengarten und weinte. Als sie merkte, dass ihre Rosen keine Dornen mehr besaßen, sagte sie: „Gott hat die Dornen fortgenommen, das Leid hat sich in Freude verwandelt.“ In Schwaben kennt man als Pfingstbrauch Flur-umgänge und Prozessionen mit der Eucharistie. Dabei wird auch der Wettersegen gespendet, verbunden mit der Bitte um eine gute Ernte.

Pfingstritte: Nicht nur im Rheinland veranstalten sogenannte Pfingstreiter Umritte und Reiterspiele. Derartige Pfingstbräuche haben ihren Ursprung in früheren Heerschauen. Im antiken Rom wurden sie am 1. März, dem Beginn des neuen Kalenderjahres und der warmen Jahreszeit, durchgeführt. Nördlich der Alpen fanden sie wegen des späteren Beginns der warmen Jahreszeit erst am 1. Mai eines Jahres statt. Die Orte der Truppenschauen hießen entsprechend Märzfeld beziehungsweise Maifeld. Die Kirche war bestrebt, die militärischen Veranstaltungen in den kirchlichen Festkreis zu integrieren. Da ihnen jedoch von Natur aus jeder religiöse Bezug fehlte, bot sich nur die formale Einbindung in das zeitlich benachbarte Pfingstfest.

Pfingstochse: Bis ins 19. Jahrhundert war es in ländlichen Gebieten ein weit verbreiteter Brauch, einen Pfingstochsen, mancherorts auch einen Pfingsthammel, durch das Dorf zu treiben. Der Hintergrund hierfür dürfte die Darbringung eines Tieropfers gewesen sein, denn lange Zeit war das Tier als Schlachtvieh für das festliche Pfingstessen vorgesehen. Der Pfingstochse wurde mit Blumen, Stroh und Kränzen geschmückt und in einem feierlichen Zug oder einer Pfingstprozession durch die Gassen oder über die Felder begleitet. Nur in ganz wenigen Gegenden blieb der Brauch um den Pfingstochsen bis heute erhalten.