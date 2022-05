TC Plankstadt trainiert mit Kindern aus Ukraine und Nigeria

Plankstadt. Der Tennisclub (TC) Plankstadt hilft auf ganz besondere Weise geflüchteten Kindern: Der Verein hat in seinem neuen Trainings- und Bewegungsprogramm „Kids in Bewegung“ erstmals zehn ukrainische und nigerianische Mädchen sowie Jungen aufgenommen.

Das Übungsprogramm richtet sich an Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, so der Projektleiter und Initiator Roland Wahl, der auch der Vorsitzende des Tennisclubs Plankstadt ist. Wahl: „Das neue Trainingsprogramm wird sehr gut angenommen. Über 20 Kinder haben am Training viel Spaß. Es war sehr schön zu sehen, wie selbstverständlich deutsche, ukrainische und nigerianische Kinder miteinander gesportelt und geübt haben. Sie hatten alle viel Spaß beim Zirkeltraining auf dem kleinen Sportpark, in der Halle mit Fußball, Hockey, Tennis, Geschicklichkeitsübungen und Konditionstraining. Bewegungsmöglichkeiten unter professioneller Betreuung anzubieten, spielerisch zu integrieren und sie bestmöglich von ihrem Alltag abzulenken.“

Die Sprachbarriere ließe sich im Sport generell leicht überwinden. „Wir machen die Übungen vor, die Kinder machen es nach. In Abstimmung mit der Gemeinde Plankstadt haben wir sofort unsere schnelle und unkomplizierte Hilfe angeboten“, verdeutlicht der Vorsitzende weiter, der zudem nicht unerwähnt lässt, dass die Sponsoren des Vereins auch das neue Bewegungs- und Trainingsprogramm fördern.

Übrigens: „Der Einstieg ist jederzeit möglich, Sportgeräte werden gestellt. Wir nehmen gerne noch Kinder auf“, animiert Roland Wahl und verrät, dass jedes Kind als Willkommensgeschenk ein T-Shirt erhält.

Samstags von 13 bis 14.30 Uhr kann man auf der Anlage des TC in der Jahnstraße 28 vorbeikommen und mitmachen – allerdings nach Anmeldung per E-Mail unter info@tc-plankstadt.de. zg