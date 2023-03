Telekom verbessert Versorgung im Rhein-Neckar-Kreis

Plankstadt/Kreis. Die Mobilfunk-Versorgung im Rhein-Neckar-Kreis ist jetzt noch besser, heißt es in einer Pressemitteilung der Telekom. Die Telekom habe dafür in den vergangenen zwei Monaten drei Standorte neu gebaut, sechs mit LTE und zwei mit 5G erweitert. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es stehe insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die Standorte sind in Plankstadt, Brühl, zwei in Hockenheim, Ladenburg, Leimen, Oftersheim, Schriesheim, Schwetzingen, Walldorf und Weinheim. Drei Standorte dienen zudem der Versorgung entlang den Autobahnen A5, A6 und A61 und fünf Standorte der Versorgung entlang den Bahnstrecken Frankfurt – Basel, Frankfurt – Heidelberg und Mannheim – München.

Die Telekom betreibt im Rhein-Neckar-Kreis somit jetzt 166 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei rund 99 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 42 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 44 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Weiterführende Informationen gibt es unter www.telekom.de/netzausbau.