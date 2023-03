Tennis-Club Plankstadt: Ehrenratsvorsitzender Jürgen Schönith wird 80

Plankstadt. Der langjährige Ehrenrats- und Vorstandsvorsitzende des Tennis-Club (TC) Plankstadt, Jürgen Schönith, feiert an diesem Samstag, 18. März, seinen 80. Geburtstag. Geboren ist Jürgen Schönith in Tauberbischofsheim, aufgewachsen ist er in Mannheim und 1971 nach Plankstadt gezogen. Im Jahr 1975 trat Jürgen Schönith in den Tennis-Club Plankstadt ein und war somit auch gleich ein Gründungsmitglied des Vereins. Bereits 1976 übernahm er für zwei Jahre den Sportwart im Vorstand.

Von der Jugend an war Schönith ein sehr aktiver Sportler. Er spielte Tischtennis, Fußball und Tennis. Im Jahr 1985 wurde der Jubilar, in einer nicht einfachen Zeit für den Tennis-Club, für zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Als Mann des Ausgleichs hat er zum Schwerpunkt seiner Amtszeit die Konsolidierung mit einem aktiven Vereinsleben vorangebracht. Schönith hat diese Aufgabe zum Wohle des Tennis-Clubs vorbildlich gemeistert. In seine Amtszeit fiel auch der vom Verein erstmals ausgerichtete Welde-Bockbier-Anstich in der Mehrzweckhalle mit über 1000 Besuchern. Der Plankstadter hat dieses unvergessliche Event als Moderator souverän durch den Abend geführt.

Jürgen Schönith war auch immer ein guter Tennisspieler, so wurde er unter anderem bei der ersten Meisterschaft 1976 Vereinsmeister. Er spielte von Anfang an stets in der ersten Herrenmannschaft – auch später in den jeweiligen Altersklassen und war ein Leistungsträger der jeweiligen Mannschaften. Ausgestattet mit einer großen Reichweite und eine von jedem Gegner gefürchteten und angeschnitten Slice- und Stopp-Spielweise, war er schwer zu besiegen.

Von 1994 bis 2007 war Schönith 13 Jahre Ehrenratspräsident des Tennis-Clubs. Er ist ein Mensch des Ausgleichs, ausgestattet mit einer großen sozialen Kompetenz, kann gut zu hören und auch gut argumentieren. Er war auch als Pädagoge immer ein guter Ansprechpartner für die Mitglieder. Der Jubilar hat als Gründungsmitglied, Vorstandsmitglied, Vorsitzender, Mannschaftsführer und Ehrenratspräsident für den TC vorbildliches geleistet. Er ist ein Familienmensch, die Harmonie in der Familie mit seinen drei Kindern und Enkelkindern liegt ihm sehr am Herzen. Die Schwetzinger Zeitung schließt sich den zahlreichen Glückwünschen an.