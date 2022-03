Tennisclub Plankstadt macht sich fit für den gewünschten Meistertitel

Plankstadt. Eine gute Vorbereitung ist alles – das wissen auch die Aktiven aus den Reihen des Tennisclubs Plankstadt (TCP).

Hochmotiviert trafen sich die Mannschaften im TCP-Mannschaftsoutfit zum Aufgalopp für die neue Tennissaison im Pfitzenmeier Premium Resort in Schwetzingen. Dabei streiften sich die 15 Spielerinnen und Spieler ihr Fitnessshirt über. Gemeinsam wurde bei Pfitzenmeier zum ersten Mal geschwitzt. „Wir wollen uns für die kommende Saison optimal vorbereiten, der Auftakt war das Fitnesstraining bei Pfitzenmeier. Unter der Leitung vom sportlichen Leiter bei Pfitzenmeier, Sebastian Pfau, wurde intensiv trainiert: Verbesserung der Beweglichkeit, Kraft-Ausdauer-Zirkel mit Fokus Bein-, Rumpf-, Rücken- und Armmuskulatur zur Prävention für das Tennisspielen. Ebenso Kraftzuwachs. Cooldown und Stretching rundeten das Fitnessprogramm ab. Das waren zwei Stunden intensives Fitnesstraining“, heißt es dazu in einer Mitteilung des TC-Vorsitzenden Roland Wahl, der auch gleich nachschiebt: „Wir wollen mit diesen Mannschaften um die Meisterschaft mitspielen!“

Diese jungen Mannschaften wurden überwiegend beim TCP ausgebildet. Sowohl die Jugend- als auch die Damen-und Herrenteams sollen um die Spitzenplätze in der ersten Bezirksliga Jugend, in der ersten Bezirksliga Damen und in der zweiten Bezirksliga Herren mitspielen, ergänzen die Trainer des TCP, Niels Eichhorn und Felix Dobler. „Beim TCP haben wir ideale ganzjährige Trainingsbedingungen mit einem kleinen Sportpark noch dazu. Alle Spielerinnen und Spieler waren von dem Fitnesstest sehr begeistert“, so Wahl.

Der Zusammenhalt spiele in jedem Team eine entscheidende Rolle. „Darum legt der TCP großen Wert auf Teambuilding, das hilft allen Spielern enorm, gemeinsam trainieren, um sich besser kennenzulernen. Dafür war auch dieser Teamevent sehr geeignet. All das spricht für eine hohe Attraktivität des Tennissports in Plankstadt“, fasst der Vorsitzende zusammen. zg