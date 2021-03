Plankstadt. Um an den Ostertagen mit einer gewissen Sicherheit einen Familienbesuch machen zu können – erlaubt sind Treffen von zwei Haushalten und maximal fünf Personen – empfiehlt sich ein Corona-Schnelltest. Seit einigen Wochen gab es dafür Termine im Gemeindezentrum am Rathausplatz. Nun bietet die Gemeinde auch am Karsamstag, 3. April, solche Schnelltests an. Dieses Angebot gilt jedoch nur für Bürger aus Plankstadt!

Die Tests sind an Karsamstag möglich von 10 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Interessierte sollten für den gesamten Vorgang rund 20 bis 25 Minuten einplanen. Der letzte Einlass zur Testung ist um 13.45 Uhr.

Der Ablauf ist folgendermaßen: Testteams sind alle ortsansässigen Arztpraxen mit Unterstützung durch Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung. Ort ist das Untergeschoss des Gemeindezentrums, Eingang Bücherei. Die Testpersonen melden sich mit ihren Daten an. Es sind gültige Ausweispapiere mitzubringen.

Danach wird ein Abstrich aus der Nase (bei Kindern oder auf besonderen Wunsch auch nur im Rachen) genommen. Nach etwa 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. Die Bescheini-gung über einen negativen Antigen-test wird dann ausgehändigt.

Abstand im Wartebereich halten

Die getesteten Personen halten sich in der Nähe des Gemeindezentrums bereit oder nutzen den eingerichteten Wartebereich. Im Falle einer positiven Testung wird über das weitere Vorgehen aufgeklärt. Die Testpersonen sind verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen, Abstände einzuhalten und die Hygienevorschriften zu beachten. zg/grö