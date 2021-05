Tests gehen auch im Mai weiter

Plankstadt. Die Tests im Gemeindezentrum in Plankstadt werden gut angenommen, teilt die Gemeindeverwaltung mit und führt das Angebot auch im Mai weiter. An unterschiedlichen Tagen bis 31. Mai stehen die Tests allen Bürgern aus Plankstadt zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mitarbeitende leiten durch das Testzentrum. © Gemeinde

Die Erweiterung des Schnelltest-Angebots bietet den symptomfreien Bürger aus Plankstadt Sicherheit, zum Testzeitpunkt nicht mit SARS-CoV-2 infiziert zu sein. Dies ist wichtig, etwa vor Kontakten mit Personen der besonders gefährdeten Gruppen. Die Testteams sind Mitarbeiter und Ärzte aller ortsansässigen Arztpraxen mit Unterstützung durch Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung. Ort der Testung ist das Untergeschoss des Gemeindezentrums, Schwetzinger Straße 29 bis 31, Eingang Bücherei.

Die nächsten Testtermine lauten wie folgt: Freitag, 7. Mai, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 8. Mai, 10 bis 14 Uhr, Montag, 10. Mai, 14 bis 17 Uhr, Mittwoch, 12. Mai, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 15. Mai, 10 bis 14 Uhr, Montag, 17. Mai, 14 bis 17 Uhr, Freitag, 21. Mai, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 22. Mai, 10 bis 14 Uhr, Dienstag, 25. Mai, 14 bis 17 Uhr, Freitag, 28. Mai, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 29. Mai, 10 bis 14 Uhr und Montag, 31. Mai, 14 bis 17 Uhr.

Anmeldung vor Ort

Die Testpersonen melden sich mit ihren personenbezogenen Daten auf einem Formblatt an. Es sind gültige Ausweispapiere mitzubringen. Danach wird ein Abstrich aus der Nase genommen. Nach etwa 15 Minuten liegt das Ergebnis vor.

Die Bescheinigung über das Vorliegen eines negativen SARS-CoV-2-Antigentests wird im Anschluss ausgehändigt. Die getesteten Personen halten sich bis zur Übergabe im Gemeindezentrum und dem angrenzenden Innenhof bereit. Im Falle einer positiven Testung wird über das weitere Vorgehen aufgeklärt.

Getestet wird durchgehend bis 15 Minuten vor Ende des angegebenen Zeitraums. Deshalb, so die Bitte der Gemeinde, sollen Bürger auf die gesamte Zeitspanne verteilt zum Testzentrum kommen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Testpersonen verpflichtet sind, eine FFP2-Maske zu tragen, die Abstände einzuhalten und die allgemeinen Hygienevorschriften zu beachten. Hierfür sind im Eingangsbereich des Gemeindezentrums Desinfektionsspender installiert.

Es ist keine vorherige Terminvergabe notwendig. Bei Rückfragen stehen die Mitarbeitenden des Kinder- und Seniorenbüros, Telefon 06202/20 06 53 oder 06202/20 06 31, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 11 Uhr, oder per E-Mail an: senioren@plankstadt.de zur Verfügung.

Bürgermeister Nils Drescher ist dankbar über die Unterstützung aller Mitwirkenden, ohne die eine solche Aktion nicht zu stemmen gewesen wäre, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. zg