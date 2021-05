Tests gibt es in Plankstadt ab Juni auf dem Festplatz

Plankstadt. Es wird ein neues Testzentrum auf dem Festplatz geben, und zwar ab Montag, 31. Mai. Betrieben wird es von einem externen Dienstleister. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Seit März konnten sich Plankstadter im kommunalen Testzentrum im Gemeindezentrum kostenlos testen lassen. Die vier ortsansässigen Arztpraxen haben in dieser Zeit die Testungen vorgenommen und wurden vor Ort von Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung, des Bauhofs und von Ehrenamtlichen unterstützt.

„Alle Termine für Mai werden noch durchgeführt“, versichert Martina Ahnepohl, in der Verwaltung Organisatorin der bisherigen Testaktionen. Durch das Vorantreiben der Impfungen seien inzwischen die Ärzteteams zusätzlich gefordert und die Verwaltung könne die Ressourcen ebenfalls nicht auf Dauer für die Testungen zur Verfügung stellen, erklärt Martina Ahnepohl. Hauptamtsleiter Stephan Frauenkron fügt an: „Die Entscheidung für ein externes Unternehmen ist gefallen, weil Kommunen nicht in Wettbewerb mit externen Anbietern treten dürfen. Da es immer mehr Anbieter mobiler Testzentren am Markt gibt, zieht sich die Kommune aus dem Testgeschehen zum Alltagsgeschäft zurück.“

Die angekündigten Termine für Mai finden im Gemeindezentrum statt: am Dienstag, 25. Mai, 14 bis 17 Uhr, Freitag, 28. Mai, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 29. Mai, 10 bis 14 Uhr und Montag, 31. Mai, 14 bis 17 Uhr.

Das neue Testzentrum öffnet dann am Montag, 31. Mai, um 8 Uhr, am Festplatz. Die Verwaltung konnte in Zusammenarbeit mit der in Schwetzingen ansässigen Firma Ridcom GmbH einen professionellen Anbieter für ein allgemeines mobiles Testzentrum gewinnen. Als Standort wurde der Parkplatz am Festplatz direkt bei der Containeranlage (Rathaus) gewählt. Dort werden weiter zu den unten genannten Öffnungszeiten kostenlose Testungen durch geschultes und zertifiziertes Personal vornehmen. Für eine Testung sei keine vorherige Anmeldung erforderlich. Neu dabei ist: Der Wohnort der Getesteten ist unerheblich.

Nur in markierten Flächen parken

Die genauen Abläufe werden vor Ort erklärt. Die Getesteten erhalten nach einer 15- bis 20-minütigen Wartezeit das negative Testergebnis als Nachweis. Bei positiv getesteten Personen kann direkt ein PCR-Test erfolgen. Zudem finde das Testen im Freien statt, wodurch die Gefahr einer Ansteckung gemindert werde. Es seien ausreichend ausgewiesene Fahrrad-Parkplätze vorhanden und auch im Auto auf dem Parkplatz könne die Wartezeit überbrückt werden. „Bitte parken Sie nur auf den markierten Flächen und nehmen Sie Rücksicht untereinander“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Es wird auch an Feiertagen und während der Schulferien getestet. Das Angebot ist kostenlos und es ist mehr als ein Test pro Woche möglich. Die Öffnungszeiten sind montags, 8 bis 12 Uhr, donnerstags, 14 bis 18 Uhr und samstags, 10 bis 15 Uhr.

Weiterhin werden Bürgertests in der Schubert-Apotheke sowie in den Räumlichkeiten der „Wärtschaft“ angeboten. Von telefonischen Rückfragen bittet die Gemeindeverwaltung abzusehen. zg

