"The News" als Auftakt der "Welde Summer Jams"

Plankstadt. Endlich wieder gute Laune und Livemusik: An gleich vier Wochenenden präsentiert Weldegarten-Wirt Ben Huckele die „Welde Summer Jams“ im Weldegarten in Plankstadt. Den Auftakt macht die Band „The News“ an diesem Samstagabend, 10. Juli. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Band um die beiden Sänger Dominik Steegmüller und Kolinda ist in der Region eine echte Berühmtheit und hat sich mit ihren zahlreichen „Tuesday Night Live“-Auftritten in der Schwetzinger Wollfabrik einen Namen im Rhein-Neckar-Kultur-Hot-Spot gemacht. Besonders bekannt geworden sind sie durch ihre musikalischen Improvisationen – mitten im Publikum. Musikalisch verstehen sie sich blind, stehen sie doch seit vielen Jahren zusammen auf der Bühne. Aktuell gibt es für die Veranstaltung im Internet noch Karten zu kaufen. Tickets gibt es hier.

