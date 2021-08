Tina Turner im Central

Ketsch. Aktuell gelten in Baden-Württemberg veränderte Corona-Regelungen. Für Besuche im Kino Central sind daher 3G-Nachweise ab dem sechsten Lebensjahr erforderlich. Das Platzangebot ist weiterhin deutlich reduziert, Besucher sollten Tickets platzgenau online buchen.

Im Ferienkino laufen aktuell der Film-Spaß „Cats & Dogs 3“ am Donnerstag, 16.30 Uhr, und „Croods“ am selben Tag um 14 Uhr. Um 19.30 Uhr folgt „Tina“, ein dokumentarischer Rückblick auf das Leben der Sängerin Tina Turner. Der Film ist auch am Samstag, 28. August, um 19.30 Uhr zu sehen.

„Weißbier im Blut“ rundet das Central-Programm am Freitag, 27. August, und Sonntag, 29. August, ab. Filmstart ist jeweils um 19.30 Uhr. mgw

Info: Weitere Infos gibt es unter www.central-ketsch.de

