Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Dietmar-Hopp-Stiftung - Tovertafel wird an die Senioren der Tagespflege Kurpfalzpark übergeben und animiert zu Bewegung Tovertafel wird an Tagespflege Kurpfalzpark in Plankstadt übergeben

Pflegedienstleiterin Rebekka Condic (v. l.), Meike Leupold von der Dietmar-Hopp-Stiftung und Einrichtungsleiterin Herta Rothacher freuen sich mit den Senioren über die neue Tovertafel. Ein Projektor wirft Bilder von der Decke aus auf den Tisch. © Montalbano