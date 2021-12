Traditionell, aber nachhaltig

Plankstadt. AdUnit Mobile_Pos2 AdUnit Content_1 Beim Obst- und Gartenbauverein ist die beliebte Weihnachtskrippe wieder zu sehen. „Damit die Spaziergänger und besonders die Kinder die Weihnachtsgeschichte bewundern können“, schreiben die Verantwortlichen des Vereins.

Die Krippe ist am Vereinsgelände des Obst- und Gartenbauvereins im Neurott 12 sowohl tagsüber als auch abends im beleuchteten Zustand zu bewundern. „Da sich unsere Gesellschaft auch in diesem Jahr erneut mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen musste, werden manche Familien auf den Besuch von größeren Veranstaltungen verzichten. Zumindest können sie hier mit ihren Kindern vorbeischauen, um die Weihnachtsgeschichte mit ausreichendem Abstand und ohne Gedränge zu betrachten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Weihnachtskrippe und die dazugehörigen Figuren wurden von Birgitta und Bernhard Hillebrandt sowie Karin Hartmann liebevoll und aus nachhaltigen Materialien hergestellt und aufgebaut. „Die Aufstellung der Weihnachtskrippe ist die letzte Veranstaltung des Vereins in diesem Jahr“, bedauern die Verantwortlichen. Das normalerweise im Dezember stattfindende Adventsglühweintreffen im Freien und der traditionelle Adventskaffee im Vereinslokal wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Trotz eines Jahresausklangs mit leisen Tönen wünsche der Obst- und Gartenbauverein Bürgern sowie Gästen der Gemeinde Gesundheit, eine schöne Adventszeit, ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr. zg

