Traktor für Bauhof auf der Agenda

Plankstadt. Die nächste Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt findet am Dienstag, 8. Juni, um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Jahnstraße 25, statt. Auf der Tagesordnung stehen die Umnutzung einer Gaststätte in Wohnraum und Umnutzung eines Nebengebäudes in Wohnraum auf dem Anwesen Schwetzinger Straße 2, ein Befreiungsantrag Zisterne/Versickerung auf dem Grundstück Oberer Gartenpfad 1+2, die Errichtung von zwei Dachgauben auf dem Grundstück Mörikeweg 14, die Neuanschaffung eines Traktors für den kommunalen Bauhof sowie der Geschäftsbericht der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses Bezirk Schwetzingen für das Geschäftsjahr 2020.

Ein Exemplar der Tagesordnung zur oben genannten Sitzung mit Erläuterung der zu behandelnden Punkte liegt ab 17 Uhr im Innenraum der Mehrzweckhalle zur Einsichtnahme auf. Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an. zg