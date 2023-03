Trickbetrug: Vortrag bei den Hausfrauen

Plankstadt. Die Hausfrauen Plankstadt greifen mit ihrem nächsten Vortragsangebot ein permanent aktuelles Thema auf, das jeden betreffen kann: Trickbetrug.

Wie kann das passieren und wie kann man sich davor schützen? Die Hausfrauen Plankstadt laden interessierte Mitglieder und Nichtmitglieder zum Vortrag am Donnerstag, 13. April, um 16 Uhr in den Trausaal der Gemeinde ein. Referentin ist Patricia Wickert von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Heidelberg.

Die Kripo Heidelberg schreibt zum Thema: „Mit zunehmendem Alter ziehen sich nicht wenige Menschen aus verschiedenen Gründen in ihre vier Wände zurück. Dadurch werden sie immer unsicherer, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Sie werden nicht zuletzt aufgrund dessen leichter zum Opfer von Kriminalität. Viele ältere Mitbürger leben außerdem allein und haben immer weniger Kontakte. Deshalb haben Betrüger an der Haustüre und auch am Telefon oft leichtes Spiel. Das muss nicht so sein. Wertvolle Tipps, auch zu wirkungsvollem Verhalten, werden in dem Vortrag vermittelt.“

Die Hausfrauen Plankstadt sind eine aktive Truppe: So steht auch schon der Busausflug der Bundesgartenschau nach Mannheim am Mittwoch, 3. Mai, fest. Hierzu sind ebenfalls Nichtmitglieder willkommen. Die beliebte Muttertagsfeier findet am Mittwoch, 17. Mai, um 15 Uhr im Restaurant „Kleiner Plänkschter“ statt. Und auch beim Ortsmittefest am 17./18. Juni werden die Hausfrauen Plankstadt mit einem Stand vertreten sein, die zudem eine Jubiläumsfeier am 16. September ab 11 Uhr in der Gänsweid abhalten. Nähere Informationen zu den Terminen werden folgen. zg