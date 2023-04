Tricks gegen Trickbetrüger

Plankstadt. „Bestimmt hat der eine oder andere schon schreckliche Anrufe erlebt. Heute werden wir erfahren, wie wir uns wehren können“, leitete Astrid Baro, Vorsitzende des Hausfrauenvereins Plankstadt, in einen Vortrag zum Thema „Trickbetrug“ ein. 25 Frauen und ein Mann waren in den Trausaal gekommen, darunter auch Vertreter der Senioreninitiative.

Patricia Wickert von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Heidelberg referierte ermutigend und mit einer Prise Humor zum Thema „Sicher leben: Kriminalprävention für Ältere und Junggebliebene.“ Sie wurde dabei von Jasmine Herm vom Polizeipräsidium Mannheim und Sabrina Wurzinger von der Dienststelle Schwetzingen unterstützt. „Ich möchte nicht berichten, sondern mich mit Ihnen unterhalten“, eröffnete Wickert und ermutigte, Fragen zu stellen. Ein Angebot, das gerne angenommen wurde. Die Damen erzählten von persönlichen Erfahrungen und fanden dabei Gehör und Unterstützung.

So verhalten Sie sich richtig bei verdächtigen Anrufen Legen Sie bei unerwünschten Anrufen sofort auf. Notieren Sie sich, wenn möglich, die Nummer. Telefonbetrüger verschaffen sich während des Gesprächs versiert Informationen über Sie, Ihr Umfeld und Ihre finanziellen Verhältnisse. Deshalb: Unbekannten nie Infos über sich preisgeben. Seien Sie immer misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Auch bei Ratespielchen („Na, rate mal, wer dran ist!“) sollten Sie auf keinen Fall mitmachen. Haben Sie Zweifel an der Identität eines Anrufers, legen Sie auf und rufen Sie den angeblichen Bekannten/Verwandten selbst an. Und dann die Polizei. Offizielle Stellen fordern niemals telefonisch zur Zahlung eines Geldbetrages oder Bußgeldes auf. Banken bitten Sie grundsätzlich nicht um die Herausgabe von Geheimnummern/Pins oder Passwörtern. zg

Der Vortrag war in drei Abschnitte unterteilt: Trickbetrug an der Haustür, am Telefon sowie Rat und Hilfe. Dazwischen gab es Tipps, Tricks und Erfahrungen der Polizistinnen. „Welche Haustürgeschäfte kennen Sie?“, wurde gefragt. „Zeitung/Zeitschriftenverkäufer, Handwerker, Spendensammler“, so die Antworten aus den Reihen. „Man kommt immer erst hinterher darauf, dass etwas nicht stimmt“, sprach Wickert den Zuhörern aus der Seele. Ein wichtiges Motto lautet stets: Nicht drängen lassen. „Oft steht die Neugier im Weg, jemandem doch die Tür zu öffnen.“

Das sei normal, beruhigte Wickert, aber dieser Impuls könnte gelenkt werden. Durch einen Türspion könne zuvor ausgemacht werden, ob man die Person kenne, nannte sie ein erstes „Werkzeug“ zur eigenen Sicherheit. „Seien Sie neugierig, aber hinter verschlossenem Vorhang.“ Sperrriegel können verhindern, dass die Tür weiter als einen Fuß breit aufgeht – denn näher sollte niemand kommen. Auch Geldbeutel gehören nicht an die Tür. „Merken Sie, wie einfach das eigentlich ist?“, fragte Wickert nach diesen ersten Tipps.

Das Opferbild

Häufig seien die Opfer im Seniorenalter und weiblich. Da kann es helfen, nach einem echten oder erfundenen Mann zu rufen und sich laut bemerkbar zu machen, um mögliche Diebe abzuschrecken. Schlagfertig sein ist hier das Stichwort. Weitere Formen des Trickbetrugs an der Haustür sind: Die Frage nach etwas zu trinken oder die Toilette zu benutzen. Hier gilt: Niemanden reinlassen, da sich eventuell eine zweite Person mit ins Haus schleicht. „Sie sollten Ihre Hilfsbereitschaft aber unbedingt behalten“, ermutigte Wickert – nur eben mit dem notwendigen Misstrauen.

„Wenn jemand Sie in ein Gespräch verwickeln will, sollten die Alarmglocken schrillen“, sagte sie. Die Diebe haben ein raffiniertes Vorgehen. Um solchen Anrufen aus dem Weg zu gehen, ist es sinnvoll Adresse und Vorname aus dem Telefonbuch entfernen zu lassen. Anträge dazu stellten die Polizistinnen im Anschluss an den Vortrag bereit. Eine der bekanntesten Maschen ist der Enkeltrick. Der angebliche Enkel ruft an, ohne einen Namen zu nennen. Durch die Freude über den Anruf erzählt man dem Gegenüber mehr, als er eigentlich weiß, und dieser spinnt daraus eine Geschichte zusammen. Es geht dabei immer um Geld, das oft von einem „Kurier“ abgeholt wird. Die Bankmitarbeiter werden darauf geschult, müssen jedoch, das Geld rausgeben. Bei Verdacht rufen diese die Polizei an. „Erst danach merken viele, was los ist. In so einem Fall sollten so schnell wie möglich der echte Enkel sowie die Familie kontaktiert werden.“

Eine weitere Form sind Schockanrufe. Zeit zum Durchatmen nehmen sei hier besonders wichtig, so die Expertin. Auch Messenger-Betrug über das Smartphone gewinnt an Bedeutung. Auf Whatsapp etwa geht eine Nachricht umher, bei der das Kind angibt, eine neue Nummer zu haben und um Kontaktaufnahme bittet. Solche Nachrichten sollten gelöscht, aber die Nummer notiert werden.

Hier gibt es Hilfe

Stellen, an die sich Betroffene wenden können, sind Weißer Ring, ein Opfertelefon mit der Nummer 116 006, bei dem auch Wickert aktiv ist, sowie das Hilfetelefon für Frauen. In Plankstadt ist die Senioreninitiative (SIP) Anlaufstelle – Kontakt: Angelika Elsner, Telefon 06202/6 29 52, E-Mail: angelika.elsner@web.de, Dieter Karau, Telefon 1 20 28, E-Mail: d.karau@t-online.de. Auch Polizeikommissarin Sabrina Wurzinger aus Schwetzingen steht für Fragen zur Verfügung, Telefon 06202/28 80.

Die Teilnehmer wurden ermutigt, als Zeugen aktiv zu werden mit der „Aktion-Tu-Was“: Helfen, ohne sich in Gefahr zu bringen, Polizei anrufen, um Mithilfe bitten, Tätermerkmale einprägen, um Opfer kümmern und als Zeuge aussagen.“ „Durchbrechen Sie die Automatik“ rät Wickert, die Tipps gibt, wie man sich Dinge besser merken kann.