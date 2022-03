Trio erbeutet viel Bargeld

Plankstadt. Zwei Unbekannte klingelten am Donnerstagvormittag an der Tür eines Einfamilienhauses in der Eppelheimer Straße. Als ihnen geöffnet wurde, gaben die beiden Männer an, als Mitarbeiter einer Krankenkasse den Impfstatus der Bewohner überprüfen zu wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das in dem Haus lebende Rentnerpaar gewährte den Verdächtigen deshalb Zutritt zu ihrem Anwesen. Während die angebliche Überprüfung im Wohnzimmer stattfand, bemerkte die Bewohnerin, dass sich plötzlich ein dritter Mann in der Küche aufhielt, berichtet die Polizei.

Als die Seniorin den Mann ansprach, erklärte dieser seine Anwesenheit damit, dass er den Wasserstand ablesen müsse. Danach flüchteten die Täter aus dem Haus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine aufmerksame Zeugin, die laut ermittelnden Beamten die Verdächtigen beim Verlassen des Hauses beobachtet hatte, informierte schließlich die Polizei. Diese ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, denn insgesamt entwendeten die Täter, bevor sie das Haus verließen Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Einer der Männer trug den Aussagen zufolge eine Kopfbedeckung. Zwei Verdächtige trugen einen weißen Mund-Nase-Maske. pol/ras

Info: Hinweise auf die Täter werden beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3