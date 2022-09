Trockene Augen: Tropfen können helfen

Plankstadt. Ein Brennen oder Stechen in den Augen, Juckreiz, Lichtempfindlichkeit – das alles sind Symptome des trockenen Auges. Allein in Deutschland sind davon rund zehn bis zwölf Millionen Personen betroffenen, 70 Prozent von ihnen sind über 45 Jahre alt, die meisten außerdem weiblich. Der Vorschlag, das Thema Augengesundheit in den Vordergrund des diesjährigen Gesundheitstages des VdK zu rücken kam aus den Reihen der Mitglieder: Als pharmazeutisch-technische Assistenten weiß VdK-Mitglied Carola Schönmann-Lock um die Probleme, die trockene Augen verursachen können – und hat dieses Thema für den Gesundheitstag angeregt.

Bei Helmut Gaa, Vorsitzender des Ortsverbandes, stieß sie direkt auf offene Ohren und so referierte sie nun vor einem breiten Publikum im TSG-Vereinsheim „Eviva“. Sie machte deutlich, dass der Anteil der Betroffenen steigt. Die Erkrankung sei häufig chronisch. „Man kann also nur die Symptome lindern, die Krankheit aber nicht heilen“, betonte Schönmann-Lock. Bei einem trockenen Auge sei häufig außerdem die Lipidschicht kaputt.

Die Ursachen sind vielfältig. Neben zunehmendem Alter, hormonolle Umstellung – beispielsweise bei einer Schwangerschaft oder dem Eintritt in die Wechseljahre – und Autoimmun- oder Stoffwechselerkrankungen können auch trockene Haut, Lidprobleme oder Medikamente der Auslöser sein. Einen wichtigen Rat gab die Referentin den Zuhörern mit: „Wenn Sie Augentropfen verwenden, nehmen Sie auf jeden Fall welche ohne Konservierungsstoffe.“

Generell solle man bei der Anwendung solcher Tropfen darauf achten, hygienisch zu arbeiten und bei der Anwendung verschiedener Tropfen mindestens zehn bis 15 Minuten Abstand zu halten. Sind die Tropen im Auge, solle man die Lider schließen, nicht blinzeln und den Tränenkanal für mindestens eine Minute zudrücken. Zudem helfe es, Wasser oder Tee zu trinken, bewusst zu blinzeln und Pausen bei der Bildschirmarbeit einzulegen. Tränenersatzmittel könnten darüber hinaus ebenfalls die Symptome lindern.

Wärmemaske und leichte Massage

Viele Patienten hätten darüber hinaus auch Probleme mit gereizten Augenlidern und beispielsweise Lid-randentzündungen. Oft seien auch die Meibom-Drüsen verstopft. Die tägliche Lidhygiene mit speziellen Tüchern könne hier Abhilfe verschaffen. Auch helfen können eine Augen-Wärmemaske und eine leichte Lidmassage.

Im Anschluss stand Schönmann-Lock für Fragen bereit. Sie hatte auch eine große Auswahl Augentropfen, Infomaterial und Lidhygienetüchern dabei. Die Besucher kamen gern nach vorne, um Tropfen und Tücher entweder direkt vor Ort auszuprobieren oder mit nach Hause zu nehmen.

„Ich fand es sehr interessant – ich habe teilweise auch diese Probleme“, meinte einer der Zuhörer im Anschluss. Allgemein war der Zuspruch aus dem Publikum sehr hoch – und Helmut Gaa kündigte direkt den nächsten Gesundheitstag im Jahr 2023 an.